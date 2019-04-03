Jet Sosyete bu hafta neden yok? Jet Sosyete'nin yeni bölümü ne zaman?
TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan komedi dizisi Jet Sosyete, izleyenlere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yayın günü değiştirilerek perşembe gününe alınan dizinin, bu hafta yayın akışında yer almaması, Jet Sosyete hayranları için merak konusu oldu. Peki, Jet sosyete bu hafta neden yok? Jet Sosyete'nin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte, büyük beğeni ile takip edilen dizi ile ilgili merak edilenler...
Başrollerini Gülse Birsel, Sarp Apak, Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren gibi oyuncuların paylaştığı, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, ilgiyle takip edilen komedi dizisi Jet Sosyete bu hafta ekranlara gelmeyecek. Jet Sosyete'nin 36. bölümünün yayınlanmayacak olması sosyal medya ve internette de sorgulanmaya başladı. İşte 'Jet Sosyete bu hafta neden yok?' sorusunun yanıtı ve bazı bilgiler...
JET SOSYETE NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Geçtiğimiz haftalarda yayın günü perşembeye alınan Jet Sosyete 4 Nisan Perşembe günü tekrar bölümü ile yayınlanacak. Dizinin 36. bölümü ise önümüzdeki hafta, 11 Nisan 2019 tarihinde saat 20.00'da TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.
CAN BONOMO KONUK OLMUŞTU
Jet Sosyete'nin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde şarkıcı Can Bonomo konuk olmuştu. Hikaye gereği prova yapmak için Jet Sosyete sitesinde bir evin bodrum katını kiralayan Bonomo ve ekip arkadaşlarının yolu beklemedikleri bir anda Safiye (Derya Karadaş) ve Yaşar’la (Çağlar Çorumlu) kesişecek. Ünlü müzisyenin kendisini canlandıracağı bölümde Şennur’la (Hasibe Eren) ve Zahide’yle (Ayşenil Şamlıoğlu) karşılaştığı anlar, her şeyi sarpa sararken ekran başındakileri de kahkahalara boğacak. Müzisyen, ‘Bardak Taşıyor’u da Chia’da verdiği konserde seslendirecek.
Bonomo, çekimler için ‘Jet Sosyete’ setinde bulunduğu üç gün boyunca Gülse Birsel de dahil karşılıklı sahnelerinin olduğu tüm oyuncularla keyifli ve eğlence dolu anlar yaşadı.
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