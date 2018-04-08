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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.04.2018 - 19:53, Son Güncelleme:

Jet Sosyete bu hafta neden yayınlanmadı? Gülse Birsel açıkladı

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Jet Sosyete bu hafta neden yayınlanmadı? Gülse Birsel açıkladı

Her hafta pazar akşamları yayınlanan komedi dizisi Jet Sosyete'nin bu akşam yayınlanması planlanan 8. bölümü yayınlanmadı, onun yerine bugüne kadar yayınlanan bölümlerden derlenen özel bir bölüm ekranlara geldi. Geçen hafta ekranlara gelen son bölümünün ardından merakla yeni bölümü bekleyen seyirciler, dizinin yayınlanmaması ile şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, yeni bölümün bu hafta neden yayınlanmadığını ve Jet Sosyete 8. bölümün ne zaman yayınlanacağını sorguluyor. Peki, Jet Sosyete dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Jet Sosyete bu akşam neden yayınlanmadı?

Yayınlandığı ilk günden beri izleyicilere keyifli dakikalar yaşatan Jet Sosyete'nin bu akşam ekranlara gelmesi beklenen 8. bölümü yayınlanmadı, onun yerine dizinin bir kolaj bölümü izleyicilerle paylaşıldı. Dizinin takipçileri ise bu durumun nedenini merak edip araştırıyor. Peki, Jet Sosyete bu akşam neden yayınlanmadı? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

JET SOSYETE'NİN YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YAYINLANMADI?

Başrollerinde Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel ve Sarp Apak gibi usta isimlerin yer aldığı Jet Sosyete'nin merakla beklenen yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı ise dizinin hem senaristi hem de başrol oyuncularından biri olan Gülse Birsel'in Twitter hesabından yaptığı açıklama sonrası belli oldu. Gülse Birsel yaptığı açıklamada, hasta olduğu için bu hafta çekimlerin yetişmemesi dolayısıyla Jet Sosyete dizisinin yeni bölümünün yayınlanmadığını, yeni bölümün gelecek hafta yani 15 Nisan Pazar akşamı izleyicilerle buluşacağını söyledi. İşte o açıklama...

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Özpamuk Tekstil’de Cengiz Bey ayın elemanını seçmeye karar verir. Tony ve Pelin’in kendisine 1 Nisan şakası yaptığından habersiz olan Yaşar, büyük para ödülünü kazanmak için ofiste canla başla çalışacaktır. Merdiven altı üretilen kötü gıdaları jet sosyeteye satmaya çalışan Gündüz’ün sattığı sağlıksız gıdalar, herkesin sağlığını tehdit edecek ve bu sebeple başına beklemediği olaylar gelecektir.

Zahide Hanım ve Gizem çekişmesi ise gittikçe büyümektedir. Zahide Hanım’ın gazetelere Gizem hakkında durmadan olumsuz konuşması bardağı taşıran son damla olacak. Gizem’in, Zahide Hanım’a kendisi hakkında konuşmama kararı çıkartması olayları başka bir boyuta taşır. Safiye öğrendiği modern çocuk eğitimini evde uygulamaya başlayacak ve bu sayede Yıldız, ailesinin modern eğitim denemelerini sonuna kadar sömürecektir. Fındık’ın evde bakımını üstlenen Ozan’ın ise anaç duyguları uyanır.

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