Jet Sosyete 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Yaşar fenomen olmak istiyor
Jet Sosyete dizisi yayınlanan 9. bölüm 2. fragmanıyla yeni bölümünde izleyicilerine oldukça keyifli anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Her hafta pazar akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam eden Jet Sosyete'nin 9. bölümünde yine izleyiciye ekrana kilitleyecek konular işlenecek. Sevilen dizinin yeni bölüme dair ipuçları veren 2. fragmanında, Yaşar'ın Instagram fenomeni olma isteği göze çarpıyor. Peki, Jet Sosyete 9. bölüm 2. fragmanında başka neler var? Jet Sosyete'nin 9. bölümünde başka neler olacak?
Başrollerinde Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt gibi isimlerin olduğu Jet Sosyete dizisi yayınlanan 9. bölüm 2. fragmanı, izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Birbirinden komik sahnelerin arka arkaya geldiği 9. bölüm fragmanında en dikkat çeken olay ise, Yaşar'ın sosyal medya fenomeni olmak için yaptıkları oldu. İşte, Jet Sosyete 9. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
JET SOSYETE 9. BÖLÜM FRAGMANLARI
BKM yapımcılığında, yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilen bir komedi dizisi projesi olan Jet Sosyete'nin bu hafta pazar günü ekranlara gelecek 9. bölümünde, Tony ve Pelin’e devamlı gelen hediyeleri kıskanan Yaşar, onlar gibi Instagram fenomeni olmaya karar veriyor.
Sabah yürüyüşünde düşerek kafasını çarpan Cengiz Bey’in davranışları değişiyor. Hiç olmadığı kadar eli açık, anlayışlı ve insan sevgisi ile dolu bir insana dönüşen Cengiz Bey ‘in kafa karışıklığı alışılmadık kararlar vermesine neden oluyor.
Öte yandan bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümde, ifade uzmanı mesleğin anlamından pek haberdar olmayan Gizem ve Safiye, bu işe girmeye karar veriyor. Gündüz’ün alacaklıları fidye için Alara’yı kaçırıyor. İlayda artık Ozan ile düğün günü netleştirmeye kararlıdır. Yıldız herkesten gizli spor salonunun barında çalışmaya başlıyor. Şennur Hanım buna tepki gösteriyor. Talip ise annesi Şennur ve Yıldız’ın arasını düzeltmeye çalışıyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Jet Sosyete'nin 15 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, Uzaya gitmenin iyi bir reklam malzemesi olacağına inanan Cengiz Bey’in de desteği ile Gizem, uzay seyahatine gitmek için eğitim kampına gitmeye karar verir. Uzay seyahati adayları için yeterlilik eğitimi kampının diğer katılımcıları ise İlayda, Alara ve Gizem’dir. Adaylar zorlu sınavlardan geçerek seyahate hak kazanmaya çalışacak.
Özpamuk Tekstil’de ise erkeklerin rahatlığını ön plana çıkaran pijama takımı krizi var. İlaydaların yeni ürettiği takımlar ofiste zor anlar yaşatacak. Alara’nın teşviki ile Gündüz sitenin spor salonunda dövüş dersi vermeye başlar. Tüm jet sosyeteyi etkileyen bu derslerden en çok nasibi ise Ozan alır.
Yaşar ayın elemanı ödülü yarışmasından kazandığı parayı lüks tüketime harcamaya karar verir. Parayı nasıl harcayacağını şaşıran Yaşar’ın sağlıksız yaşam biçimi tehlike oluşturacaktır. Bu sırada Talip, Yıldız’ı ailesinden istemeye karar verdiği için annesi Şennur’u çağırır. Şennur’u ikna etmek pek kolay olmayacaktır.
Ozan, İlayda’nın organize ettiği bir yemekte eski lise arkadaşı Berk ve Melike ile bir araya gelir. Berk’in yanında devamlı ezilen Ozan, çareyi yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’ta arayacaktır.
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