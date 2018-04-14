Jet Sosyete 8. bölüm fragmanında sosyete uzaya gidiyor
Jet Sosyete dizisi yayınlanan 8. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde uzaya gitmenin iyi bir reklam malzemesi olacağına inanan Cengiz Bey’in de desteği ile Gizem, uzay seyahatine gitmek için eğitim kampına gitmeye karar verir. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Jet Sosyete dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde uzay seyahati adayları için yeterlilik eğitimi kampının diğer katılımcıları ise İlayda, Alara ve Gizem’dir. Adaylar zorlu sınavlardan geçerek seyahate hak kazanmaya çalışacak. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Uzaya gitmenin iyi bir reklam malzemesi olacağına inanan Cengiz Bey’in de desteği ile Gizem, uzay seyahatine gitmek için eğitim kampına gitmeye karar verir. Uzay seyahati adayları için yeterlilik eğitimi kampının diğer katılımcıları ise İlayda, Alara ve Gizem’dir. Adaylar zorlu sınavlardan geçerek seyahate hak kazanmaya çalışacak.
Özpamuk Tekstil’de ise erkeklerin rahatlığını ön plana çıkaran pijama takımı krizi var. İlaydaların yeni ürettiği takımlar ofiste zor anlar yaşatacak.
Alara’nın teşviki ile Gündüz sitenin spor salonunda dövüş dersi vermeye başlar. Tüm jet sosyeteyi etkileyen bu derslerden en çok nasibi ise Ozan alır.
Yaşar ayın elemanı ödülü yarışmasından kazandığı parayı lüks tüketime harcamaya karar verir. Parayı nasıl harcayacağını şaşıran Yaşar’ın sağlıksız yaşam biçimi tehlike oluşturacaktır. Bu sırada Talip, Yıldız’ı ailesinden istemeye karar verdiği için annesi Şennur’u çağırır. Şennur’u ikna etmek pek kolay olmayacaktır.
Ozan, İlayda’nın organize ettiği bir yemekte eski lise arkadaşı Berk ve Melike ile bir araya gelir. Berk’in yanında devamlı ezilen Ozan, çareyi yakın arkadaşı Oğuzhan Koç’ta arayacaktır.
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