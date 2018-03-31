Jet Sosyete 7. bölüm fragmanında seçim heyecanı yaşanıyor
Jet Sosyete dizisi yayınlanan 7. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli ve keyifli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Özpamuk Tekstil’de Cengiz Bey ayın elemanını seçmeye karar verir. İşte, Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı.
Jet Sosyete dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine ilginç ve eğlenceli anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Tony ve Pelin’in kendisine 1 Nisan şakası yaptığından habersiz olan Yaşar, büyük para ödülünü kazanmak için ofiste canla başla çalışacaktır. İşte, Jet Sosyete yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Özpamuk Tekstil’de Cengiz Bey ayın elemanını seçmeye karar verir. Tony ve Pelin’in kendisine 1 Nisan şakası yaptığından habersiz olan Yaşar, büyük para ödülünü kazanmak için ofiste canla başla çalışacaktır.
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