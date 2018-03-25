Jet Sosyete 6. bölüm fragmanında Gizem'in tasarruf tedbirleri güldürüyor
Jet Sosyete 6. yeni bölüm fragmanında aşırı harcamalara bir dur demeye karar veren Cengiz, Gizem'i dizginleyebilmek için asgari ücretle evi geçindirme konusunda tedbir aldırmıştır. Jet Sosyete 6. yeni bölüm fragmanında bu durum, Gizem için yeni bir başlangıç niteliği taşıyacaktır. Diğer taraftan Gündüz'ün tavırları Alara için çekilmez bir hale gelecektir. İşte, Jet Sosyete yeni bölüm fragmanında ekrana gelecek olan olaylar ve detayları
Jet Sosyete 6. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen görüntüler, Özpamuk ailesinin tasarruf tedbirlerini ekrana getiriyor. İlayda'yla arayı yeniden düzeltebilmek için köpek alan Ozan, başının belaya gireceğinden habersizdir. İşte, tüm bunların ekrana geleceği Jet Sosyete 6. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANIYOR?
Cengiz Bey, Gizem’in aşırı harcamalarına artık isyan eder. Bütün kredi kartları ve imkanları elinden alınan Gizem, Safiye’nin de yardımıyla artık asgari ücret ile evi ve kendini çekip çevirmek zorundadır. Alara’nın bir yorumu üzere tüm jet sosyetenin Talip’in ocakbaşına akın etmesi üzerine Talip’in imdadına Yıldız yetişecektir. Yaşar’ın kendisini beğenmemesine kırılan Safiye ise büyük bir değişime girer. İlayda ile arasını düzeltmenin yollarını arayan Ozan, ona hediye köpek alır. Ancak bu köpek Ozan’ın da İlayda’nın da başını belaya sokacaktır. Gündüz’ün İlayda’nın uyarısı ile sosyete gibi davranmaya başlaması Alara’yı çileden çıkarır.Kişiye özel kutu yemek servisindeki ticari potansiyeli gören Yaşar ise ev halkını örgütler ve ofis arkadaşlarına ev yemeği tadında diyet kutu yemek getirtmeye başlar. Ancak işler umduğu gibi gitmeyecektir.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ozan’ın ofise geri dönmesi ile Yaşar kendisini iyice dışlanmış hisseder. Ozan, Pelin ve Tony’nin yakın arkadaşlıklarını kıskanan Yaşar, kendisini de bu ekibe dahil etmenin yollarını arar. Talip en sonunda Yıldız’a açılmaya karar verir ancak buluşmaları her iki taraf için de bekledikleri gibi gitmez. Evdeki yoğun boya kokusundan içeri giremeyen Yaşarları, Gizem flm izlemeye davet eder. Ancak Gizem ile film izlemek sanıldığı kadar kolay değildir.
İlayda, Melike’nin ağzından Ozan ile ilgili laf almak için onunla yakınlaşmaya çalışır. Öte yandan Alara ve Gündüz’ün ilişkisi için endişelenen İlayda, Tony ile beraber yeni bir plan hazırlar.
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