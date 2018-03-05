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Jet Sosyete 4. bölüm fragmanı yine kahkaha dolu!

Jet Sosyete dizisi yayınlanan 4. bölüm fragmanıyla yeni bölümünde izleyicilerine oldukça keyifli anlar yaşatacağını gösterdi. Her hafta pazar akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam eden Jet Sosyete'nin yeni bölümünde yine izleyiciye ekrana kilitleyecek konular işlenecek. Peki Jet Sosyete yeni bölümde başka neler olacak?

Hürriyet Haber
05.03.2018 - 13:52 | Son Güncelleme :

Başrollerinde Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt gibi önemli isimlerin olduğu Jet Sosyete dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine yine keyifli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde yine birbirinden komik sahneler ardı ardına ekrana gelecek. İşte, Jet Sosyete 4. bölüm fragmanı...

JET SOSYETE DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLMUŞTU?

Yaşar, topluluk önünde konuşamayınca başına gelmedik kalmaz. Cengiz Bey, Yaşar’dan ofis çalışanlarına toplu bir tanışma konuşması yapmasını ister. Topluluk önünde konuşma fobisi olan Yaşar bunu yenmek için Cengiz Bey’in verdiği tavsiyeleri uygularken başına gelmedik kalmaz. Talip’in, Yıldız ile Ozan’ın gazete haberini ev halkına söylemesi sonucu Yaşar, Gündüz’den evdeki genç kızları gözetim altına almasını ister. Melike ile Gündüz’ü AVM’de birlikte gören Alara konuyu yanlış anlayıp Gündüz ile arasına mesafe koyar. Ertelenen makyaj lansmanında sahneye çıkma hayalleri kuran Gizem ise kayınvalidesi, İlayda ve Pelin’e rağmen sürpriz bir konuğun yardımıyla bir anda kendini sahnede bulur.

JET SOSYETE DİZİSİNİN KONUSU

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Ayşenil Şamlıoğlu, Bartu Küçükçağlayan, Aslı Bekiroğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom, Deniz Cengiz ve Ecem Uzun’un oyuncu kadrosunda yer aldığı dizi, BKM yapımcılığında; yönetmen Hakan Algül tarafından çekiliyor.

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır. Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

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