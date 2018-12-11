Jet Sosyete 2. sezon 9. bölüm fragmanında Safiye'nin hayatı değişiyor
Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 9. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde depoda Ozan’dan kalan temizlik robotunun bulunmasıyla Safiye’nin hayatı değişir. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Jet Sosyete dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine keyifli anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Gündüz, kısa yoldan para kazanma çabalarına Alara ve Ozan’ı da dahil eder. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Depoda Ozan’dan kalan temizlik robotunun bulunmasıyla Safiye’nin hayatı değişir. Artık bel ağrılarından kurtulmuştur. Zahide yüzünden robotun bozulması Yüksel ile Özpamuk ailelerinin arasında gerginliğe neden olur.
Gündüz, kısa yoldan para kazanma çabalarına Alara ve Ozan’ı da dahil eder. Emlakçılarla anlaşan Gündüz, Alara ve Ozan’ı sahte alıcı olarak pazarlığa sokup alıcıları yanıltmaktadır. Fakat işler istediği gibi yürümez.
Melike, internette arkadaş bulma sitelerinden kendine flört aramaktadır. Bunu öğrenen Ozan, Melike’ye tekrar yaklaşabilmek için aynı internet sitesine üye olur. Ama hiçbir şey umduğu gibi sonuçlanmaz.
Kumsal ve Şennur’un arası, Kumsal’ın Yıldız’ın gözünün hala dışarda olduğunu öğrenmesiyle tekrar düzelir.
Gizem'in Zehir Zıkkım dizisindeki rol arkadaşı Mehmet diziden kovulmamak için artık Gizem’e iyi davranmaya ve aralarını düzeltmeye karar verir. Cengiz her şeyi yanlış anlar ve kıskançlık krizleri geçirir.
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