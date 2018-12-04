Jet Sosyete 2. sezon 8. bölüm fragmanında eğlenceli dakikalar yaşanıyor
Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 8. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yaşar kendine internet üzerinden çok uygun fiyata elektronik alet almıştır. Kendisiyle gurur duymaktadır fakat paket geldiğinde içinden bir biblo çıkar. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Jet Sosyete dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Şennur, evinde aile dizilimi yapmaya karar vermiştir. Kısa sürede bunu duyurmayı ve popüler hale getirmeyi başarır. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yaşar kendine internet üzerinden çok uygun fiyata elektronik alet almıştır. Kendisiyle gurur duymaktadır fakat paket geldiğinde içinden bir biblo çıkar. Yaşar, ailenin dalga konusu olurken, biblonun çok değerli bir koleksiyon parçası olduğu ortaya çıkar. Zahide dahil herkes biblonun peşine düşer.
Şennur, evinde aile dizilimi yapmaya karar vermiştir. Kısa sürede bunu duyurmayı ve popüler hale getirmeyi başarır. Herkes aile dizilimine geliyordur. Kumsal’ın ailesi ile ilgili daha fazla bilgi alabilmek için Kumsal’ı da çağırır ama aynı seansa Yıldız’ın da gelmesi ile olaylar karışır.
Fokus grup sonuçları yüzünden Gizem’i, ‘Zehir Zıkkım’ dizisinden çıkaracaklardır. Oynadığı bölümde öldüreceklerdir. Gizem bunu engelleyebilmek için çeşitli planlar yapar.
İlayda, Cengiz ve Yaşar’a bu sefer sağlıkları konusunda büyük bir baskı yapmaya başlar. İkisinin de yaş itibari ile kalp krizi geçirme riski olduğu bahanesiyle çeşitli tetkiklerden geçmelerini ister. Üzerlerindeki baskı sonucu ofiste panik atak geçirirler. İlayda, onları hastaneye götürmeye çalışırken başka sürprizlerle karşılaşır.
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