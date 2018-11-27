Jet Sosyete 2. sezon 8. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?
Jet Sosyete dizisinin 2. sezon 8. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla beklenmeye devam ediyor. Ekranların kahkaha tufanı yaşatan dizisi Jet Sosyete'de bu hafta neler yaşanacak merak konusu oldu. Yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Jet Sosyete 2. sezon 8. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?
Ekranların eğlence ve kahkaha dolu dizisi Jet Sosyete'nin yeni bölüm fragmanı büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasının ardından diziseverler yeni bölümün bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, Jet Sosyete 2. sezon 8. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı?
Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanının neden yayınlanmadığı konusunda henüz bir bilgi yok. Sevilen dizinin çarşamba akşamı kendi saatinde yayın akışında olduğu görülüyor.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Yaşar’ın şirket çalışanlarının tümünü dahil ederek kurduğu whatsapp grubu şirket içinde popülerlik kazanmasını ve herkesle yakınlaşmasını sağlar. Yağmur gibi yağan mesajlardan sıkılan İlayda’nın gruptan çıkması ile olaylar büyür.
Aynı salonda dans dersi almaya başlayan Kumsal ile Yıldız bu sayede tanışırlar. Talip ise bu tanışıklıktan haberdar olmadan Kumsal’la flört etmeye çalışmaktadır.
Zahide’nin en sevdiği dizi İlayda’ların yalısında çekilecektir. Zahide ve Gizem’in set ziyareti Gizem’in diziden rol kapmasıyla sonuçlanır. Safiye, fokus grup araştırmalarında C kategori ev kadınlarını temsil etmek üzere iş bulmuştur. Gizem’in dizide rolüne devam edebilmesi onun fokus grup toplantısında söyleyeceklerine bağlıdır.
Alara’nın sağlıklı yaşam adına girdiği açlık diyeti sonucunda bayılması ile onu hastaneye götürmek zorunda kalan ve kendi yerine Şennur’u fokus grup toplantısına gönderen Gizem’in dizi hayatını tehlikeye girer.
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