Jet Sosyete 2. sezon 2. bölüm fragmanında Yıldız Tilbe sürprizi
Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine kahkaha tufanı yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yıldız Tilbe izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Ekranların sevilen dizisi Jet Sosyete 2. sezon 2. bölüm fragmanıyla izleyicilerine büyük sürpriz yaşatacak. 2. sezon ilk bölümde izleyicilerine Ozan Güven ile sürpriz yapan Jet Sosyete bu hafta ise Yıldız Tilbe'yi konuk edecek. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.
OZAN GÜVEN SONRASI YILDIZ TİLBE SÜRPRİZİ
Jet Sosyete yeni sezona sürprizlerle başladı. Kadrosuna yeni isimler dahil eden Gülse Birsel, yeni sezonun ilk bölümlerinde Ozan Güven'i konuk olarak diziye dahil etti.
Jet Sosyete'de ikinci haftanın sürpriz ismi ise Yıldız Tilbe oldu. Tilbe, Gülse Birsel'in canlandırdığı Gizem'in arkadaşı rolünü canlandıracak.
JET SOSYETE DİZİSİ KONUSU
Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır...
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