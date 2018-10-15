Jet Sosyete 2. sezon 2. bölüm fragmanında Yıldız Tilbe sürprizi
Jet Sosyete yayın hayatına devam ettiği TV 8 ekranlarında ikinci bölüm fragmanı ile izleyici karşısına çıktı. Aile içerisindeki çalkantıların devam ettiği dizide, bir de sürpriz yer aldı. Geçtiğimiz hafta Ozan Güven'in konuk edildiği dizide, bu hafta ise Yıldız Tilbe izleyici karşısına çıkacak. İşte, Jet Sosyete 2. sezon 2.bölüm fragmanı ve son bölümden bazı bilgiler
Jet Sosyete 2. sezon 2. bölüm fragmanı ile izleyicilerinin karşısına çıktı. Gizem'in büyük bir çekişme içerisinde yer aldığı yeni bölümde yakarışta bulunduğu isim Yıldız Tilbe oluyor. İşte, Jet Sosyete 2. sezon 2. bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
OZAN GÜVEN SONRASI YILDIZ TİLBE SÜRPRİZİ
Jet Sosyete yeni sezona sürprizlerle başladı. Kadrosuna yeni isimler dahil eden Gülse Birsel, yeni sezonun ilk bölümlerinde Ozan Güven'i konuk olarak diziye dahil etti.
Jet Sosyete'de ikinci haftanın sürpriz ismi ise Yıldız Tilbe oldu. Tilbe, Gülse Birsel'in canlandırdığı Gizem'in arkadaşı rolünü canlandıracak.
JET SOSYETE DİZİSİ KONUSU
Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır...
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