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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
26.02.2019 - 19:00, Son Güncelleme:

Jet Sosyete 2. sezon 16. bölüm fragmanında Gizem alay konusu oluyor

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Jet Sosyete 2. sezon 16. bölüm fragmanında Gizem alay konusu oluyor

Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 16. bölüm fragmanıyla izleyicilerine yine kahkaha tufanı yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde şarkıcı olmak isteyen Gizem alay konusu oluyor. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Gizem, şarkıcı olmak istemektedir. Bunun için şan dersi alıp sahneye çıkmak isteyen Gizem, Jet Sosyete’de alay konusu olur. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

İlayda ve Hayri artık birliktedir. Bir yanlış anlaşma yüzünden birbirlerine çeşitli aşk kelimeleri ve benzetmelerle hitap etmeye başlarlar. Giderek abarttıkları bu durum onlarla birlikte vakit geçirmek zorunda olan Alara ve Gündüz’ü çileden çıkarır.

Safiye’ye Yıldızı’ın nişan, düğün vs işlerini konuşurken kendisine kına gecesi yapılmadığını fark eden Gizem, bu konuyu çok abartır ve kendisine şaşalı bir kına gecesi düzenlemeye karar verir.

Kına gecesine sürpriz olarak İzmir’den annesi de gelir. İki Kaynana arasındaki gerilim ve atışma herkesi şaşkına düşürür.

Talip, Yıldız’la olan ilişkisini garantiye almak için ona altın bilezik hediye eder. Evdeki en kalın altın bileziği almıştır ve bu Şennur’u çok kızdırır. Bileziği geri alabilmenin peşine düşer.

Cengiz, Yaşar’dan daha bakımlı olmasını istemiştir ve O’nu zorla manikür pedikür yaptırmaya gönderir. Şennur, Yaşar’ı kadın kuaföründe basar ve bileziği geri almak için aradığı şantaj bilgisine ulaşır. Fakat bu şantajlar kendisinin ucuz olduğu için erkek berberine gittiğini Yaşar’ın keşfetmesiyle çok uzun sürmeyecektir. 

Tony’nin de yardımıyla sonunda Ozan Nazlı’dan ayrılmayı başarır. Ama Nazlı’nın sürekli masaj alması ve bir masözle çalışması yine aklının onda kalmasına yol açar.

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