Jet Sosyete dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı Jet Sosyete’nin bu hafta yayınlanan yeni bölümünde usta oyuncu Metin Coşkun konuk oldu. Ayşenil Şamlıoğlu’nun hayat verdiği Zahide ile Coşkun’un canlandırdığı Fazlı Bey’in, Sevgililer Günü buluşması ekran başındakileri kahkahalara boğdu. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yönetmen koltuğunda Hakan Algül’ün oturduğu, zengin oyuncu kadrosuyla çarşamba akşamları izleyicilerle TV8 ekranında buluşan Jet Sosyete dizisinin son bölümünde eğlenceli anlar yer aldı. Son bölümde gerek sinema ve dizi ile ekranda, gerekse tiyatro sahnesinde pek çok önemli yapımda rol alan usta oyuncu Metin Coşkun konuk oldu. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Yeni bölümünde gerek sinema ve dizi ile ekranda, gerekse tiyatro sahnesinde pek çok önemli yapımda rol alan usta oyuncu Metin Coşkun konuk oluyor. Coşkun, Ayşenil Şamlıoğlu’nun canlandırdığı Zahide karakterinin eski mahallesindeki kuru temizlemeci Fazlı Bey rolünde izleyici karşısına çıkacak.
Sevgililer Günü’nün kutlanacağı ve birçok sürprizin yaşanacağı bölümde Fazlı Bey’in Gizem (Gülse Birsel) ve Cengiz (Cengiz Bozkurt) ile sahnesi de ekran başındakileri çok güldürecek.
Jet Sosyete, yeni bölümüyle 13 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00’da TV8’de ekranlara gelecek.
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