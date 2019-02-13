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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
13.02.2019 - 23:19, Son Güncelleme:

Jet Sosyete dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Jet Sosyete dizisinin son bölümünde neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı Jet Sosyete’nin bu hafta yayınlanan yeni bölümünde usta oyuncu Metin Coşkun konuk oldu. Ayşenil Şamlıoğlu’nun hayat verdiği Zahide ile Coşkun’un canlandırdığı Fazlı Bey’in, Sevgililer Günü buluşması ekran başındakileri kahkahalara boğdu. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yönetmen koltuğunda Hakan Algül’ün oturduğu, zengin oyuncu kadrosuyla çarşamba akşamları izleyicilerle TV8 ekranında buluşan Jet Sosyete dizisinin son bölümünde eğlenceli anlar yer aldı. Son bölümde gerek sinema ve dizi ile ekranda, gerekse tiyatro sahnesinde pek çok önemli yapımda rol alan usta oyuncu Metin Coşkun konuk oldu. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yeni bölümünde gerek sinema ve dizi ile ekranda, gerekse tiyatro sahnesinde pek çok önemli yapımda rol alan usta oyuncu Metin Coşkun konuk oluyor. Coşkun, Ayşenil Şamlıoğlu’nun canlandırdığı Zahide karakterinin eski mahallesindeki kuru temizlemeci Fazlı Bey rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Sevgililer Günü’nün kutlanacağı ve birçok sürprizin yaşanacağı bölümde Fazlı Bey’in Gizem (Gülse Birsel) ve Cengiz (Cengiz Bozkurt) ile sahnesi de ekran başındakileri çok güldürecek.

Jet Sosyete, yeni bölümüyle 13 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00’da TV8’de ekranlara gelecek.

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