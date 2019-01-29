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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.01.2019 - 18:40, Son Güncelleme:

Jet Sosyete 2. sezon 13. bölüm fragmanında Murat Boz sürprizi

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Jet Sosyete 2. sezon 13. bölüm fragmanında Murat Boz sürprizi

Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 13. bölüm fragmanıyla izleyicilerine yine kahkaha tufanı yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Murat Boz diziye konuk olarak dahil olacak. İşte, Jet Sosyete 2. sezon 13. bölüm fragmanı.

Jet Sosyete dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Murat Boz sürprizi izleyicileri şoke edecek. İşte, Jet Sosyete 2. sezon 13. bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Gizem’e televizyonda kadın programı sunuculuğu teklifi gelir. Programda kendisine eşlik etmek üzere aşçı bulamaz ve çareyi Safiye’de arar. Fakat Safiye ek gelir için bez market torbası dikme işine girişmiştir. Gizem Safiye’nin işini kolaylaştırmak için evin deposunda duran dikiş makinesini vermeyi teklif eder. Fakat depodan fare çıkmasıyla iki komşu evde panik yaşanır.

Safiye Şennur’un gönlünü almak istemektedir. Bunun için Gizem’in programına Şennur’u davet eder. Şennur’un programda yaptıkları Gizem’in hayatını karartır. Kumsal’ın programa telefonla bağlanıp Şennur’un gelin adayı olduğunu açıklaması, Talip ve Yüksel Ailesinde şok etkisi yaratır.

Harry İlayda’yı çocukluğundan beri uyurken yanından ayıramadığı oyuncak ayısından vazgeçirmeye çalışır. Harry’nin oyuncak ayıyı kaybetmesi İlayda ile aralarının açılmasına sebep olur.

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