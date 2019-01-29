Jet Sosyete 2. sezon 13. bölüm fragmanında Murat Boz sürprizi
Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 13. bölüm fragmanıyla izleyicilerine yine kahkaha tufanı yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Murat Boz diziye konuk olarak dahil olacak. İşte, Jet Sosyete 2. sezon 13. bölüm fragmanı.
Jet Sosyete dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Murat Boz sürprizi izleyicileri şoke edecek. İşte, Jet Sosyete 2. sezon 13. bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Gizem’e televizyonda kadın programı sunuculuğu teklifi gelir. Programda kendisine eşlik etmek üzere aşçı bulamaz ve çareyi Safiye’de arar. Fakat Safiye ek gelir için bez market torbası dikme işine girişmiştir. Gizem Safiye’nin işini kolaylaştırmak için evin deposunda duran dikiş makinesini vermeyi teklif eder. Fakat depodan fare çıkmasıyla iki komşu evde panik yaşanır.
Safiye Şennur’un gönlünü almak istemektedir. Bunun için Gizem’in programına Şennur’u davet eder. Şennur’un programda yaptıkları Gizem’in hayatını karartır. Kumsal’ın programa telefonla bağlanıp Şennur’un gelin adayı olduğunu açıklaması, Talip ve Yüksel Ailesinde şok etkisi yaratır.
Harry İlayda’yı çocukluğundan beri uyurken yanından ayıramadığı oyuncak ayısından vazgeçirmeye çalışır. Harry’nin oyuncak ayıyı kaybetmesi İlayda ile aralarının açılmasına sebep olur.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle