Jet Sosyete 2. sezon 12. bölüm fragmanında eğlenceli anlar yaşanıyor
Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 12. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Uzun bir aranan ardından tekrar ekranlara dönen Jet Sosyete dizisinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Kadrosunda Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hasibe Eren, Enis Arıkan, Şahin Irmak, Tuğba Çom Makar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Emre Taştekin, Yasemin Sakallıoğlu ve Nursena Yılmaz’ın yer aldığı dizinin bu hafta yayınlanacak yeni bölümü izleyiciyi kahkaha tufanına sürükleyecek. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Gündüz, Alara’ya güzel bir hediye alabilmek için kuaförde çalışmaya başlar. Fakat kuaförde müşterilerle kurduğu ilişkiler Alara ile arasının açılmasına yol açar.
Safiye’nin yaptığı güzel çikolatalar, yılbaşı döneminde rağbet görür. Bunun üzerine Gizem, Melike ve Yıldız’la birlikte bu işi kurumsallaştırmak için kolları sıvarlar. Ancak denedikleri yöntemler başlarına iş açar.
İlayda ve Harry’nin iş ilişkileri giderek duygusal bir boyut kazanmaktadır. Bu duygusallık birbirlerine verdikleri yeni yıl hediyesiyle pekişir.
Safiye’nin Şennur’u hırsızlıkla suçlaması Yıldız ve Talip’in arasının açılmasına sebep olur. Bunu fırsat bilen Şennur, Kumsal ve Talip ile yılbaşı yemeği planlar ama yemek istediği gibi sonuçlanmaz.
Gizem ve Safiye’nin arasının açılmasıyla yılbaşı planları bozulur. Durumu düzeltmek için Safiye’nin harcadığı çabalar yeni yıl gecesi sonuç verecektir.
Tüm Jet Sosyete ekibi, Sertab Erener konserinde buluşarak mutlu bir yıla girerler.
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