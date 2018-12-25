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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.12.2018 - 18:38, Son Güncelleme:

Jet Sosyete 2. sezon 11. bölüm fragmanında Sertab Erener sürprizi!

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Jet Sosyete 2. sezon 11. bölüm fragmanında Sertab Erener sürprizi!

Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 11. bölüm fragmanıyla izleyicilerine kahkaha tufanı yaşatmaya devam edecek. Yeni yıl öncesinde izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatacağının sinyallerini veren Jet Sosyete'de bu hafta Sertab Erener diziye konuk olacak. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı, Hakan Algül’ün ise yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Jet Sosyete’ seti, geçtiğimiz günlerde müzik dünyasının en büyük yıldızlarından birini ağırladı. Çarşamba akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde dizinin kahramanları, yeni yıla Sertab Erener’le girecek. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Zengin oyuncu kadrosu, birbirinden farklı karakterleri ve kahkaha dolu hikayesiyle izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatan ‘Jet Sosyete’, yeni yıl öncesi geri sayımı sürpriz bir isimle yapacak. Bu hafta yayınlanacak yeni bölümde dizinin sakinleri, Sertab Erener konseriyle yeni yıla girecek.

Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom Makar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Nursena Yılmaz ve Ali Yoğurtçuoğlu’nun yer aldığı çekimlerde oyuncular, ünlü yıldızın şarkılarıyla coştular. Çekimlerden önce tüm ekiple bir araya gelen Erener, aralarda da oyuncularla sohbet etti.

‘Öyle De Güzel’ ve ‘Kime Diyorum’ adlı şarkılarını seslendiren sanatçı, çekimlerin sonunda tüm oyuncularla fotoğraf çektirip yeni yıl pastasını kesti.

‘Jet Sosyete’, yeni bölümüyle 26 Aralık Çarşamba saat 20:00’da TV8 ekranlarına gelecek.

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