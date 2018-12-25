Jet Sosyete 2. sezon 11. bölüm fragmanında Sertab Erener sürprizi!
Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 11. bölüm fragmanıyla izleyicilerine kahkaha tufanı yaşatmaya devam edecek. Yeni yıl öncesinde izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatacağının sinyallerini veren Jet Sosyete'de bu hafta Sertab Erener diziye konuk olacak. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı, Hakan Algül’ün ise yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Jet Sosyete’ seti, geçtiğimiz günlerde müzik dünyasının en büyük yıldızlarından birini ağırladı. Çarşamba akşamı ekranlara gelecek yeni bölümde dizinin kahramanları, yeni yıla Sertab Erener’le girecek. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Zengin oyuncu kadrosu, birbirinden farklı karakterleri ve kahkaha dolu hikayesiyle izleyicilerine eğlenceli anlar yaşatan ‘Jet Sosyete’, yeni yıl öncesi geri sayımı sürpriz bir isimle yapacak. Bu hafta yayınlanacak yeni bölümde dizinin sakinleri, Sertab Erener konseriyle yeni yıla girecek.
Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom Makar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Cengiz, Ecem Uzun, Nursena Yılmaz ve Ali Yoğurtçuoğlu’nun yer aldığı çekimlerde oyuncular, ünlü yıldızın şarkılarıyla coştular. Çekimlerden önce tüm ekiple bir araya gelen Erener, aralarda da oyuncularla sohbet etti.
‘Öyle De Güzel’ ve ‘Kime Diyorum’ adlı şarkılarını seslendiren sanatçı, çekimlerin sonunda tüm oyuncularla fotoğraf çektirip yeni yıl pastasını kesti.
‘Jet Sosyete’, yeni bölümüyle 26 Aralık Çarşamba saat 20:00’da TV8 ekranlarına gelecek.
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