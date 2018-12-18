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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.12.2018 - 18:47 , Son Güncelleme:

Jet Sosyete 2. sezon 10. bölüm fragmanında eğlenceli anlar yaşanacak

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Jet Sosyete 2. sezon 10. bölüm fragmanında eğlenceli anlar yaşanacak

Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 10. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça eğlenceli anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde kahkaha tufanı yaşanacak. İşte, Jet Sosyete 2. sezon 10. bölüm fragmanı.

Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 10. bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanan son bölümünde depoda Ozan’dan kalan temizlik robotunun bulunmasıyla Safiye’nin hayatı değişmişti. Yeni bölümde neler yaşanacak merak ediliyor. İşte, Jet Sosyete 2. sezon 10. bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Depoda Ozan’dan kalan temizlik robotunun bulunmasıyla Safiye’nin hayatı değişir. Artık bel ağrılarından kurtulmuştur. Zahide yüzünden robotun bozulması Yüksel ile Özpamuk ailelerinin arasında gerginliğe neden olur.

Gündüz, kısa yoldan para kazanma çabalarına Alara ve Ozan’ı da dahil eder. Emlakçılarla anlaşan Gündüz, Alara ve Ozan’ı sahte alıcı olarak pazarlığa sokup alıcıları yanıltmaktadır. Fakat işler istediği gibi yürümez.

Melike, internette arkadaş bulma sitelerinden kendine flört aramaktadır. Bunu öğrenen Ozan, Melike’ye tekrar yaklaşabilmek için aynı internet sitesine üye olur. Ama hiçbir şey umduğu gibi sonuçlanmaz.

Kumsal ve Şennur’un arası, Kumsal’ın Yıldız’ın gözünün hala dışarda olduğunu öğrenmesiyle tekrar düzelir.

Gizem'in Zehir Zıkkım dizisindeki rol arkadaşı Mehmet diziden kovulmamak için artık Gizem’e iyi davranmaya ve aralarını düzeltmeye karar verir. Cengiz her şeyi yanlış anlar ve kıskançlık krizleri geçirir.

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