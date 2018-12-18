Jet Sosyete 2. sezon 10. bölüm fragmanında eğlenceli anlar yaşanacak
Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 10. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça eğlenceli anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde kahkaha tufanı yaşanacak. İşte, Jet Sosyete 2. sezon 10. bölüm fragmanı.
Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 10. bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanan son bölümünde depoda Ozan’dan kalan temizlik robotunun bulunmasıyla Safiye’nin hayatı değişmişti. Yeni bölümde neler yaşanacak merak ediliyor. İşte, Jet Sosyete 2. sezon 10. bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Depoda Ozan’dan kalan temizlik robotunun bulunmasıyla Safiye’nin hayatı değişir. Artık bel ağrılarından kurtulmuştur. Zahide yüzünden robotun bozulması Yüksel ile Özpamuk ailelerinin arasında gerginliğe neden olur.
Gündüz, kısa yoldan para kazanma çabalarına Alara ve Ozan’ı da dahil eder. Emlakçılarla anlaşan Gündüz, Alara ve Ozan’ı sahte alıcı olarak pazarlığa sokup alıcıları yanıltmaktadır. Fakat işler istediği gibi yürümez.
Melike, internette arkadaş bulma sitelerinden kendine flört aramaktadır. Bunu öğrenen Ozan, Melike’ye tekrar yaklaşabilmek için aynı internet sitesine üye olur. Ama hiçbir şey umduğu gibi sonuçlanmaz.
Kumsal ve Şennur’un arası, Kumsal’ın Yıldız’ın gözünün hala dışarda olduğunu öğrenmesiyle tekrar düzelir.
Gizem'in Zehir Zıkkım dizisindeki rol arkadaşı Mehmet diziden kovulmamak için artık Gizem’e iyi davranmaya ve aralarını düzeltmeye karar verir. Cengiz her şeyi yanlış anlar ve kıskançlık krizleri geçirir.
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