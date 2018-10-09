Jet Sosyete 2. sezon 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Jet Sosyete dizisi yayınlanan 2. sezon 1. bölüm fragmanıyla izleyicilerine eğlenceli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Yeni sezonuna Tv8 ekranlarında giriş yapacak olan dizi Jet Sosyete'nin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte, Jet Sosyete dizisinin yeni sezon fragmanları.
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı, Hakan Algül’ün yönetmenliğini üstlendiği 'Jet Sosyete', ikinci sezonunda yeni karakterleriyle eğlencenin dozunu arttırmaya devam ediyor. Ozan Güven’i bu sezon ilk bölümüne konuk eden dizi farklı sürprizleri ile izleyicileri şaşırtmaya devam edecek.
Merakla beklenen Jet Sosyete dizisi 2. sezon 10 Ekim 2018 Çarşamba günü ekranda olacak. TV8 yayın akışı bilgileri içerisinde de yerini alan sevilen dizi her Çarşamba 20:00’de yeni kanalında olacak.
JET SOSYETE DİZİSİ KONUSU
Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır...
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