Jet Sosyete 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Yalıda hayalet paniği
Jet Sosyete dizisi yayınlanan 11. bölüm fragmanıyla yeni bölümünde izleyicilerine oldukça keyifli anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Her hafta pazar akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam eden Jet Sosyete'nin yeni bölümünde yine izleyicileri kahkahalara boğacak konular işlenecek. Dizinin yeni bölüme dair ipuçları veren 11. bölüm fragmanında yalıda hayalet paniği yaşanıyor. Yalıda meydana gelen açıklanamayan olaylar eski hikayeleri gün yüzüne çıkarıyor. Peki, Jet Sosyete 11. bölüm fragmanlarında başka neler var? Jet Sosyete'nin yeni bölümünde başka neler olacak?
Başrollerinde Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt gibi isimlerin olduğu Jet Sosyete dizisi yayınlanan 11. bölüm fragmanı izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Birbirinden komik sahnelerin arka arkaya geldiği 11. bölüm fragmanında en dikkat çeken olay ise, Yalıda meydana gelen açıklanamayan olayların eski hikayeleri gün yüzüne çıkarması oldu. İşte, 6 Mayıs Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak olan Jet Sosyete dizisinin 11. bölümüne dair fragman ve kısa bir özet...
JET SOSYETE 11. BÖLÜM FRAGMANI
BKM yapımcılığında, yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilen bir komedi dizisi projesi olan Jet Sosyete'nin bu hafta pazar günü ekranlara gelecek 11. bölümünde, yıllık sağlık kontrollerinden geçen Gizem ve Zahide Hanım’ın sonuçları pek şaşırtıcı çıkıyor. 65 yaşındaki bir insanın metabolizmasına sahip olduğunu öğrenen Gizem bu beklenmedik sonuçlarla başa çıkmakta zorlanıyor. Damadını hiç sevmeyen, altıncı hissi pek kuvvetli Safiye’nin annesi Fikret’in ziyareti Yüksel ailesinde işleri karıştırıyor.
Öte yandan yalıda ise hayalet paniği var! Yalıda meydana gelen açıklanamayan olaylar eski hikayeleri gün yüzüne çıkarıyor. Hayalet Necmiye Hanım gerçekten İlayda’nın düğün hazırlıklarından mı rahatsız? Ozan’ın her sene hazırlamakta geciktiği rapor, ofiste yeni bir iddia konusu oluyor. Yaşar; Pelin ve Tony’le girdiği iddiayı kazanabilecek mi? Talip, Yıldız ve annesinin arasını düzeltme niyetinde. Şennur ise Talip’in bu niyetine kolay kolay teslim olacak gibi gözükmüyor.
GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?
Jet Sosyete'nin 29 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, Yeni kimlik kartı almak isteyen Gizem kötü bir sürpriz ile karşılaşıyor. Nüfus dairesindeki bir yanlışlık üzerine yasal olarak Cengiz Bey ile evli olmadığı keşfeden Gizem tekrar evlenmeyi kabul edecek mi?
Gündüz, Alara’yı etkilemek için attığı kitap okuma yalanı içinden çıkılmaz bir sorun yumağına dönüşüyor. İlayda ise geçmek bilmeyen sırt ağrılarına çözümü, şifacı Şennur teyzede arıyor. Şennur ayağına gelen kısmet ile gözü dönüyor ve Talip ve İlayda’nın aralarını yapmaya çalışıyor. Yaşar İngiltere’de tatil hayalleri için iyi derecede İngilizce bildiğini söylemesi başını derde sokuyor. Yaşar olmayan İngilizcesi ile İngiliz tasarımcı ile anlaşmaya çalışacak. Ozan Berk’in aslında göründüğü gibi biri olmadığını Melike’ye ispatlaya bilecek mi?
JET SOSYETE DİZİSİNİN GENEL KONUSU
Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir.
Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır. Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.
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