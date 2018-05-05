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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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05.05.2018 - 17:27, Son Güncelleme:

Jet Sosyete 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Yalıda hayalet paniği

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Jet Sosyete 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Yalıda hayalet paniği

Jet Sosyete dizisi yayınlanan 11. bölüm fragmanıyla yeni bölümünde izleyicilerine oldukça keyifli anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. Her hafta pazar akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam eden Jet Sosyete'nin yeni bölümünde yine izleyicileri kahkahalara boğacak konular işlenecek. Dizinin yeni bölüme dair ipuçları veren 11. bölüm fragmanında yalıda hayalet paniği yaşanıyor. Yalıda meydana gelen açıklanamayan olaylar eski hikayeleri gün yüzüne çıkarıyor. Peki, Jet Sosyete 11. bölüm fragmanlarında başka neler var? Jet Sosyete'nin yeni bölümünde başka neler olacak?

Başrollerinde Gülse Birsel, Çağlar Çorumlu, Cengiz Bozkurt gibi isimlerin olduğu Jet Sosyete dizisi yayınlanan 11. bölüm fragmanı izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı. Birbirinden komik sahnelerin arka arkaya geldiği 11. bölüm fragmanında en dikkat çeken olay ise, Yalıda meydana gelen açıklanamayan olayların eski hikayeleri gün yüzüne çıkarması oldu. İşte, 6 Mayıs Pazar akşamı izleyicilerle buluşacak olan Jet Sosyete dizisinin 11. bölümüne dair fragman ve kısa bir özet...

JET SOSYETE 11. BÖLÜM FRAGMANI

BKM yapımcılığında, yönetmen Hakan Algül tarafından hayata geçirilen bir komedi dizisi projesi olan Jet Sosyete'nin bu hafta pazar günü ekranlara gelecek 11. bölümünde, yıllık sağlık kontrollerinden geçen Gizem ve Zahide Hanım’ın sonuçları pek şaşırtıcı çıkıyor. 65 yaşındaki bir insanın metabolizmasına sahip olduğunu öğrenen Gizem bu beklenmedik sonuçlarla başa çıkmakta zorlanıyor. Damadını hiç sevmeyen, altıncı hissi pek kuvvetli Safiye’nin annesi Fikret’in ziyareti Yüksel ailesinde işleri karıştırıyor.

Öte yandan yalıda ise hayalet paniği var! Yalıda meydana gelen açıklanamayan olaylar eski hikayeleri gün yüzüne çıkarıyor. Hayalet Necmiye Hanım gerçekten İlayda’nın düğün hazırlıklarından mı rahatsız? Ozan’ın her sene hazırlamakta geciktiği rapor, ofiste yeni bir iddia konusu oluyor. Yaşar; Pelin ve Tony’le girdiği iddiayı kazanabilecek mi? Talip, Yıldız ve annesinin arasını düzeltme niyetinde. Şennur ise Talip’in bu niyetine kolay kolay teslim olacak gibi gözükmüyor.

GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

Jet Sosyete'nin 29 Nisan Pazar akşamı ekranlara gelen son bölümünde, Yeni kimlik kartı almak isteyen Gizem kötü bir sürpriz ile karşılaşıyor. Nüfus dairesindeki bir yanlışlık üzerine yasal olarak Cengiz Bey ile evli olmadığı keşfeden Gizem tekrar evlenmeyi kabul edecek mi?

Gündüz, Alara’yı etkilemek için attığı kitap okuma yalanı içinden çıkılmaz bir sorun yumağına dönüşüyor. İlayda ise geçmek bilmeyen sırt ağrılarına çözümü, şifacı Şennur teyzede arıyor. Şennur ayağına gelen kısmet ile gözü dönüyor ve Talip ve İlayda’nın aralarını yapmaya çalışıyor. Yaşar İngiltere’de tatil hayalleri için iyi derecede İngilizce bildiğini söylemesi başını derde sokuyor. Yaşar olmayan İngilizcesi ile İngiliz tasarımcı ile anlaşmaya çalışacak. Ozan Berk’in aslında göründüğü gibi biri olmadığını Melike’ye ispatlaya bilecek mi?

JET SOSYETE DİZİSİNİN GENEL KONUSU

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir.

Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır. Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.

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