Jason Bourne filminin oyuncuları kimler? Jason Bourne konusu nedir?

Greengrass, Matt Damon ve Christopher Rouse'un yazdığı Jason Bourne filmi Son Ültimatom serisinin beşinci filmi olarak aksiyon filmi sevenlerin ilgisini topluyor. Kanal D ekranlarında bir kez daha izleyici karşısına çıkan film, oyuncu kadrosuyla ve konusuyla merak konusu oldu. İşte, Jason Bourne oyuncuları ve konusuna yönelik ayrıntılar.

FİLMİN OYUNCULARI KİMLER?

Jason Bourne, Paul Greengrass'ın yönettiği filmde Damon, Julia Stiles, Alicia Vikander, Tommy Lee Jones ve Vincent Cassel gibi oyuncular yer alıyor.

KONUSU

Başrollerinde Matt Damon, Vincent Cassel, Alicia Vikander, Julia Stiles ve Tommy Lee Jones'un olduğu aksiyon filminde 2004 yılında gözden kaybolan Jason Bourne yeniden ortaya çıkıyor. Artık hafızası geri gelen ve kim olduğunu hatırlayan Bourne, geçmişindeki sırları keşfetmeye karar veriyor. Babasının ölümü hakkındaki gerçekleri aydınlatmak için girdiği tehlikeli yolda onu durdurmak için çok güçlü düşmanlar karşısına çıkıyor.