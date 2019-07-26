Jason Bourne filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Jason Bourne beyaz perde ardından TV’de ilk kez yayınlanıyor. 2016 Amerikan yapımı aksiyon ajan gerilim filmi Jason Bourne, 12 Temmuz 2016 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Jason Bourne filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
Bourne, Paul Greengrass'ın yönettiği senaryosunu Greengrass, Matt Damon ve Christopher Rouse'un yazdığı Jason Bourne, Bourne film serisinden 2007'de çekilmiş olan Son Ültimatom filminin devam filmi ve serinin beşinci filmidir. Peki, Jason Bourne filminin konusu ne, oyuncuları kimler?
KONUSU
Başrollerinde Matt Damon, Vincent Cassel, Alicia Vikander, Julia Stiles ve Tommy Lee Jones'un olduğu aksiyon filminde 2004 yılında gözden kaybolan Jason Bourne yeniden ortaya çıkıyor. Artık hafızası geri gelen ve kim olduğunu hatırlayan Bourne, geçmişindeki sırları keşfetmeye karar veriyor. Babasının ölümü hakkındaki gerçekleri aydınlatmak için girdiği tehlikeli yolda onu durdurmak için çok güçlü düşmanlar karşısına çıkıyor.
Çağla Çorbası | Mucize Lezzetler
Yorumları Göster
Yorumları Gizle