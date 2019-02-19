Jack Reacher filminin oyuncuları kimdir? Jack Reacher'ın konusu ve oyuncuları
Christopher McQuarrie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu, 2012 ABD yapımı aksiyon ve gerilim türündeki 'Jack Reacher', Kanal D'de filmseverlerle buluşuyor. Konusu ile dikkatleri üzerine çeken filminin oyuncu kadrosu ve filmin detayları merak konusu oldu. Peki, Jack Reacher filminin oyuncuları kimdir? İşte, Jack Reacher'in konusu ve oyuncuları...
Başrollerinde Tom Cruise, Rosamund Pike ve Robert Duvall gibi isimlerin yer aldığı Jack Reacher filminde, usta bir nişancı tarafından vuruldukları anlaşılan 5 cinayet kurbanının, katilinin yakalanma hikayesi anlatılıyor. İşte, Jack Reacher filmine dair detaylar...
OYUNCU KADROSU
İngiliz yazar Lee Child'in "One Shot" adlı romanından, Christopher McQuarrie tarafından uyarlanan filmin başrolünde Tom Cruise var. Öte yandan Rosamund Pike, Richard Jenkins, Robert Duvall ve Jai Courtney de filmin oyuncuları arasında yer alıyor.
FİLMİN KONUSU
Pittsburgh kentinde sakin ve güneşli bir sabah, mesai saatinden hemen önce insanlar işlerine doğru koşturmakta, günlük telaşlarını yaşamaktadırlar. Tam bu sırada 10th Street köprüsüne bakan parkta, nehrin karşısı yakasından gelen 6 el silah sesi duyulur ve birkaç dakika içinde 5 masum insan kanlar içinde yere yığılarak hayatını kaybeder.
Usta bir nişancının elinden çıktığı belli olan bu olayı Pitssburg polis departmanının çözmesi ve katil zanlısını yakalaması fazla sürmez; daha 24 saat dolmadan 5 cinayetin faili yakalanır. Fakat sorgu esnasında hiçbir şey söylemeyen genç adam bir kağıda sadece "Jack Reacher'ı bulun!" yazar. Tüm kanıtlar gün gibi ortadayken eski bir asker olan Jack Reacher olayın görünmeyen yönlerini açığa çıkartacağı bir davanın içine girecektir.
Bu arada zanlı Jason Barr'ın avukatı Helen Rodin de Bölge Savcısı olan Alex Rodin'in kızıdır. Baba-kız arasındaki hesaplaşmanın boyutları ise çok farklıdır...
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