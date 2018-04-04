İzleyicinin itirafı şoke etti: Akrabamızın gelinliğini parçaladık
Nur Viral'in sunduğu programa bağlanan kadın izleyicinin "Düğün günü akrabamızın gelinliğini parçaladık" şeklindeki itirafı stüdyo konuklarını ve ekran başındakileri şaşkınlığa uğrattı.
Beyaz TV'de Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen 'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan bir izleyicinin itirafı şaşkına çevirdi.
"AKRABAMIZIN GELİNLİĞİNİ PARÇALADIK"
Yaşadıklarını nasıl anlatacağını bilemediğini belirten kadın izleyici, "Düğün günü akrabamızın gelinliğini parçaladık" itirafında bulundu.
ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER
Bu itiraf karşısında hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakiler şaşkınlığını gizleyemedi. Seyirci, bu davranışı neden gerçekleştirdiğini ve sonrasında yaşadığı vicdan azabını çarpıcı sözlerle ifade etti.
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