İzel kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı İzel’in hayatına ilişkin bilgiler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleriİzel kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı İzel’in hayatına ilişkin bilgiler
GeriTelevizyon İzel kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı İzel’in hayatına ilişkin bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
28.05.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

İzel kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı İzel’in hayatına ilişkin bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzel kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı İzel’in hayatına ilişkin bilgiler

Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü şarkıcı İzel, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İzel-Çelik-Ercan grubuyla adından uzun süre söz ettiren şarkıcı, 90’lı yıllara damga vurmuştu. İşte, şarkıcı İzel’in hayatına ilişkin bilgiler

İzel Çeliköz, 29 Nisan 1969 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu, üç telli kemençe eğitimi aldı. Okul ve cemiyet korolarında yer aldı. Müzik dünyasına 1987 yılında Maksim Gazinosu'nda solistlerin arkasında kemençe çalarak adım attı. Eurovision Türkiye elemelerine ilk olarak 1989'da Neco'nun seslendirdiği "Fora Fora" (sonradan Neco'nun aynı yıl çıkan "Hayallarimi Bırak" albümünde yer aldı) şarkısında Neco'ya vokalist olarak eşlik etti. 1990'da bu kez tek başına "Selam Yabancı" şarkısıyla elemelere katıldı ve 1 puanla sonuncu oldu.

Nihayet Türkiye'yi, 1991 senesinde, İtalya'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması´nda Can Uğurluer ve Reyhan Karaca ile birlikte seslendirdiği İki Dakika adlı şarkı ile temsil etti. İzel, 1994 senesinde Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda Burak Kut, Ercan Saatçi, Ferda Anıl Yarkın, Hakan Peker ve Seden Gürel'le beraber seslendirdiği ve müziğini yaptığı Biz Hep Böyleyiz şarksıyla birincilik ödülünün sahibi oldu . Bu arada Grup Vitamin'in 1990-1991 arasındaki ilk kadrosunda yer aldı ve grubun ilk albümünde bulunan "Bol Vitamin", "Bir Derste" ve "Özgün Müzik" şarkılarında vokal yaptı.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
İcra memuruna 10 yıl hapis
Kafaları karıştıran fotoğraf! 'El ele tutuşmuş olamazlar'
Geceliği 15 bin lira! Ünlü çift yıldızlarla aynı otelde...
Ben insanları sarsmadan bırakmam