İzel kimdir, kaç yaşında? Şarkıcı İzel’in hayatına ilişkin bilgiler
Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren ünlü şarkıcı İzel, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İzel-Çelik-Ercan grubuyla adından uzun süre söz ettiren şarkıcı, 90’lı yıllara damga vurmuştu. İşte, şarkıcı İzel’in hayatına ilişkin bilgiler
İzel Çeliköz, 29 Nisan 1969 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu, üç telli kemençe eğitimi aldı. Okul ve cemiyet korolarında yer aldı. Müzik dünyasına 1987 yılında Maksim Gazinosu'nda solistlerin arkasında kemençe çalarak adım attı. Eurovision Türkiye elemelerine ilk olarak 1989'da Neco'nun seslendirdiği "Fora Fora" (sonradan Neco'nun aynı yıl çıkan "Hayallarimi Bırak" albümünde yer aldı) şarkısında Neco'ya vokalist olarak eşlik etti. 1990'da bu kez tek başına "Selam Yabancı" şarkısıyla elemelere katıldı ve 1 puanla sonuncu oldu.
Nihayet Türkiye'yi, 1991 senesinde, İtalya'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması´nda Can Uğurluer ve Reyhan Karaca ile birlikte seslendirdiği İki Dakika adlı şarkı ile temsil etti. İzel, 1994 senesinde Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda Burak Kut, Ercan Saatçi, Ferda Anıl Yarkın, Hakan Peker ve Seden Gürel'le beraber seslendirdiği ve müziğini yaptığı Biz Hep Böyleyiz şarksıyla birincilik ödülünün sahibi oldu . Bu arada Grup Vitamin'in 1990-1991 arasındaki ilk kadrosunda yer aldı ve grubun ilk albümünde bulunan "Bol Vitamin", "Bir Derste" ve "Özgün Müzik" şarkılarında vokal yaptı.
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