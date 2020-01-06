Haber Giriş: 06.01.2020 - 18:50,
“İz Bırakanlar” dizisinin çekimlere başladı
Yapımcılığını Barış Adem Arslan'ın ve Loft Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Tolga Savu ve Burçin Aydın'ın oturduğu senaryosunu Gizem Dağlı ve Cem Özkan’ın yazdığı, başrollerinde Levent Sülün, Buket Derelioğlu, Aylin Kabasakal, Yıldız Asyalı, Meral Kaplan, Kahraman Sivri, diğer rollerde ise Asela Demir, Elif Arpacı, Doğan Tarık, Tuncay Gençkalan, Ethel Munlas, Ulaş Albayrak, Kaan Arpacı, Soner Türker, Zafer Arslan, Murat Cem Yılmaz , Tuncay Kaynak, Yavuz Korkmaz, Armağan Kurt ve Bilgay Arın gibi oyuncuların yer aldığı İz Bırakanlar dizi oyuncuları toplu fotoğraf çekimine katıldı.
Daha sonra Tolga Savu’nun yönetmenliğinde dizinin ilk çekimlerine start verdi. ”İz Bırakanlar” dizisi ocak ayı içerisinde Beyaz TV'de hafta içi her gün üstü ana haber öncesi yayınlanacak.
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