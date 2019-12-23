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"İz Bırakanlar" başlıyor
Yapımcılığını Barış Adem Arslan'ın ve Loft yapımın yaptığı yönetmen koltuğunda Tolga Savu ve Burçin Aydının oturduğu Beyaz TV' de hafta içi yayınlanacak olan “İz Bırakanlar” dizisi oyuncuları geçtiğimiz akşam tanışma yemeğinde bir araya geldi.
Kadrosunda Levent Sülün, Buket Derelioğlu ,Aylin Kabasakal ,Yıldız Asyalı Meral Kaplan ve Kahraman Sivri gibi bir çok oyuncunun yer aldığı “İz Bırakanlar” oyuncuları" İz bırakmaya geliyoruz" dediler.
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