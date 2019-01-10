'İyi ki Ender gibi bir kızım yok!'
Usta sanatçı Leman Sam, şarkıcı ve oyuncu kızı Şevval Sam ile ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.
'Yasak Elma' dizisinde entrikalarla dolu 'Ender' karakterine hayat veren Şevval Sam ile şarkıcı annesi Leman Sam, Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuştu.
"O ÇITAYI GEÇMEM İMKANSIZ"
"İkimiz de ayrı ayrı albüme giriyoruz" diyen Şevval Sam, "Annenizle aranızda tatlı bir rekabet oluyor mu?" sorusuna, "Benim o çıtayı geçmem imkansız. Rekabet olamaz" yanıtını verdi.
Anne Sam ise "Boynuzun kulağı geçmesi lazım. İki kızım da benden çok ötede. Bu nedenle halimden çok memnunum" ifadelerini kullandı.
"Kızınınız oyuncuğunu nasıl buluyorsunuz?" sorusu üzerine araya giren Şevval Sam, "Normalde dizi izlemez. Anneme dizi izletmeye başladım" şeklinde konuştu.
"BU SEFER TERS KÖŞE"
67 yaşındaki sanatçı, "Kızım bu kez ters köşe bir rolde" dedi.
"İYİ Kİ SENİN GİBİ KIZIM YOK"
Leman Sam, "Herhalde 'nefret edecekler' dedim. Bir gün artık dayanamadım. 'İyi ki senin gibi bir kızım yok' diye mesaj yazdım. 'Ender' diye bir kızım olsun istemezdim" sözleriyle, ilginç bir itirafta bulundu.
"BANA ÇOK SİNİR OLUYORLAR"
Başarılı oyuncu Şevval Sam da, "Canlandırdığım karakter nedeniyle bana çok sinir oluyorlar. Bu doğru bir şey yaptığım anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.
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