Itır Esen kimdir kaç yaşında?
Itır Esen son günlerde adının magazin dünyasında çok konuşulanlar arasında yer alması dolayısıyla internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Seslendirme sanatçısı Hayri Esen ve kendisiyle aynı ismi taşıyan oyuncu Itır Esen'in torunu olan genç model, podyumlarda boy göstermiştir. Peki, Itır Esen kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Birçok defilede yer alan Itır Esen, seslendirme sanatçısı Hayri Esen ve oyuncu Itır Esen'in torunudur. Miss Turkey 2017 finalisti olan Esen, 1999 yılında dünyaya gelmiştir.
İstanbul Üniversitesi, H.A.Yücel Eğitim Fak. İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi olan Itır Esen,ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yaptı. Üç yıldır podyumlarda boy gösteren Itır Esen, bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın, Zeynep Erdoğan gibi ünlü modacıların defilelerinde görev aldı.
Miss Turkey yarışmasında birinci olan Itır Esen'in tacı, 15 Temmuz Şehitleri hakkında yaptığı paylaşımların ardından geri alınmıştır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle