İtalya’da tarih ve sanat turu
“Hercai”nin Sultan Aslanbey’i Gülçin Santırcıoğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu yurtdışında aldı.
Eşi Utku Başyazıcı ile birlikte İtalya’ya giden ünlü oyuncu, ülkenin kuzeyinde yer alan Bologna, Modena ve Verona’yı dolaştı, tarih ve sanat turu yaptı. Çift, keyifli tatilin fotoğraflarını sosyal medyadaki takipçileriyle de paylaştı. Gülçin Santırcıoğlu, Türkiye’ye döndükten kısa bir süre sonra Mardin’e geçerek “Hercai” için kamera karşısına geçecek.
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