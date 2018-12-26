İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alacak ünlüler
O Ses Türkiye'nin yılbaşı konukları belli oldu. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye’nin yılbaşına özel bölümünde sahne alacak ünlülerin görüntülerini instagram hesabı üzerinden paylaştı. Peki, O Ses Türkiye yılbaşı programında hangi ünlüler şarkı söyleyecek?
O Ses Türkiye Yılbaşı'nda her sene olduğu gibi bu yıl da ünlü isimler sahneye çıkıp hünerlerini sergileyecek. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel çekimleri ise yapıldı. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, çekimden bazı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sosyal medyada yayılan büyük ilgi gören görüntülerde adı aşk dedikodularına karışan Can Yaman ve Demet Özdemir’in düetinin yanı sıra Jet Sosyete’nin eğlenceli isimlerinden Enis Arıkan’ın
“Everyway That I Can" performansı dikkat çekti. İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alacak ünlüler
Can Yaman & Demet Özdemir
Bensu Soral
Enis Arıkan
Beren Gökyıldız
İrem Helvacıoğlu
Aslıhan Gürbüz
MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu
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