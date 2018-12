O Ses Türkiye Yılbaşı'nda her sene olduğu gibi bu yıl da ünlü isimler sahneye çıkıp hünerlerini sergileyecek. O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel çekimleri ise yapıldı. Programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, çekimden bazı anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Sosyal medyada yayılan büyük ilgi gören görüntülerde adı aşk dedikodularına karışan Can Yaman ve Demet Özdemir’in düetinin yanı sıra Jet Sosyete’nin eğlenceli isimlerinden Enis Arıkan’ın

“Everyway That I Can" performansı dikkat çekti. İşte O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alacak ünlüler





Can Yaman & Demet Özdemir

Bensu Soral

Enis Arıkan

Beren Gökyıldız

İrem Helvacıoğlu

Aslıhan Gürbüz

MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu