İşte Mucize Doktor dizisinin konusu ve oyuncuları

Perşembe günlerinin yeni dizilerinden Mucize Doktor, taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını anlatıyor.



MUCİZE DOKTOR OYUNCULARI



Taner Ölmez Kimdir?



9 Ağustos 1986’da İstanbul’da doğdu.



Lise yıllarında aktif olarak tiyatroyla ilgilenmeye başladı ve ilk olarak Shakespeare’in ‘’Bir Yaz Gecesi Rüyası’’ oyununda yer aldı. Lise eğitiminin ardından 2 yıl Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nda çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.



Konservatuar eğitimine devam ettiği dönemde ‘’Gıyabettin’’ karakterini canlandırdığı ‘’Kapalıçarşı’’ projesiyle televizyon dizilerinde yer almaya başladı. Ardından ATV’de yayınlanan ‘’İstanbul’un Altınları’’ adlı dizide rol aldı.



2012 yılında, Osman Sınav’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ‘’Uzun Hikaye’’ filmiyle beyazperdeye adım atan Taner Ölmez, aynı yıl Cevdet Mercan’ın yönettiği ‘’Kayıp Şehir’’ dizisinde canlandırdığı ‘’Sadık’’ karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. 2013-2014 sezonunda Ali Bilgin’in yönettiği ‘’Medcezir’’ dizisinde hayat verdiği ‘’Mert’’ karakterindeki başarısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Star TV’de yayınlanan ve dünyanın birçok ülkesinde uluslararası izleyici kitlesine sahip ‘’Muhteşem Yüzyıl – Kösem’’ adlı dönem dizi projesinde ‘’Şehzade Osman’’ rolüyle yer aldı.



Televizyondaki kariyerine devam ederken, Tiyatro İn’in sahnelediği ‘’Katil Joe’’ oyunundaki performansıyla 18. Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘’Yılın En Başarılı Yardımcı Erkek Oyuncusu’’ ödülünü alan oyuncu, Onur Ünlü’nün yönettiği ‘’Kırık Kalpler Bankası’’ sinema filminde başrol karakterlerden biri olan ‘’Osman’’ rolüyle yeniden beyazperdede yer aldı.



2018 yılında vizyona giren, Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses’in hayatının konu edildiği ‘’Müslüm’’ sinema filminde sanatçının kardeşi “Ahmet” rolünü canlandırdı.



Semaver Kumpanya bünyesinde “Semaver ve Kumpanya-Yeniden” oyunuyla tiyatro çalışmalarına devam etmekte olan Taner Ölmez, son olarak Blu TV’de yayınlanan‘’Dudullu Postası’’ adlı internet dizisinde ‘’Tayfur’’ karakteriyle yer almıştır.

Karakter: Ali



20'lerinin ortasında, cerrahi asistanı, otistik savant. Dahi ama iletişim kurmakta zorlanan Ali'nin çocukken hayatında değer verdiği bir tavşanı, bir de onu her şeyden koruyan abisi vardı. Fakat babası, Ali'yi evlatlıktan reddetti. Kimsesiz kalan Ali, onu sahiplenen Adil Hoca sayesinde hayata tutundu. Abisine verdiği doktor olma sözünü de Adil Hoca sayesinde tuttu ve tıp fakültesini birincilikle bitirdi.

Ali, şimdi asistan olarak girdiği hastanede dostluğu, kardeşliği ve aşkı keşfedecek. Dokunduğu her şeye, temas ettiği her yaşama iyilik getirecek; sadece şifa değil, umut verecek insanlara. Kimsesiz, otizmli Ali, kendine tekrar bir aile bulacak ve o koca hastane Ali’nin çevresinde bir aile olacak.

Onur Tuna Kimdir?

02.07.1985 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesinde lisans eğitimini tamamladı. Ege Üniversitesi konservatuvarında Sanat Müziği ses eğitimi de aldı.

1,95 boyunda olan Onur Tuna, ortaokul yıllarından itibaren lisanslı voleybol ve basketbol oynadı. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer almaya başladı. İzmir’de Üniversitede okurken 4 yıl profosyonel mankenlik yaptı. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde 2.5 yıl oyunculuk eğitimi aldı. İstanbul’da Üç Mota , Ayla Algan , Craft ve Saim Güveloğlu’ndan eğitim almaya devam etti.

Hayat Devam Ediyor dizisi ile 2011 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Ardından Filinta, Cesur Yürek , Yasak Elma dizileri ile Bir Küçük Eylül Hikayesi ve 2019 yılında çekilen Ağır Romantik sinema filmlerinde rol aldı.

Ekran ve beyaz perde dışında müzik ile ilgilenmektedir. Gitar ve piyano çalan oyuncunun aynı zamanda besteleri ile 4 şarkılık EP si bulunmaktadır.

Karakter: Ferman



30'larında, hastanenin yıldız cerrahı. Adil Hoca tarafından yetiştirilmiş. Ukala ve uzak görünüyor ama aslında bir sırrı var. Bu sır yüzünden aslında kalbinin ne kadar yumuşak olduğunu görmüyor kimse. Ferman duygularını bastırıyor. Çünkü cerrahlıkta duygusallığa yer olmadığını bilir; takındığı sert tavır aslında asistanlarının iyiliği içindir. Herkes ona saygı duyar, biraz da ondan çekinir. Başarılı bir kariyeri ve güzeller güzeli bir sevgilisi, Beliz’i var; daha şimdiden hayalini kurduğu her ne varsa, hemen hepsine sahip. Şimdilik Ali’nin hastaneye alınmasına karşı. Ama gelecekte neler olacağı bilinmez.

Reha Özcan Kimdir?

1965 yılında Bingöl’de doğdu. 1987 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden mezun oldu.

Reha Özcan'ın Oynadığı Diziler

2017 -2019 Bizim Hikaye

2017 Adı Efsane (Devrim Yalçın)

2015 Gecenin Kraliçesi (Durul Taylan)

2014-2015 Maral: En Güzel Hikayem (Deniz Koloş)

2014 Karadayı (Cem Karcı, Uluç Bayraktar)

2013 Fatih (Merve Girgin)

2013 Muhteşem Yüzyuıl (Durl Taylan)

2012 Suskunlar (Çağrı Lostuvalı)

2011 Üsküdar’a Giderken (Selçuk Aydemir)

2011 Kurtlar Vadisi Pusu (Sadullah Şentürk)

2009 IV.Osman (Serkan Birlik)

2007 Dağlar Delisi (Taner Akvardar)

2005 Naciye’yi Kim Sevmez (Avni Kütükoğlu)

Karakter: Adil



50'lerinde, Başhekim, Ali’nin mentoru ve manevi babası. İyi niyetli, babacan bir adam ama fazla korumacı olabiliyor. Otuz seneyi aşan doktorluk kariyerinde sayısız hastayı iyi etmiş bir doktor; literatüre katkıda bulunmuş, makaleleri yabancı dergilerde yayınlanmış bir beyin cerrahı. Ferman gibi, Tanju gibi nice cerrahi dehalar yetiştirmiş bir hoca. Bütün bunlar yetmezmiş gibi, hastalarını, çevresindeki herkesi her daim kollayan, kimi hastasının masrafını kendi cebinden ödeyen, kimini de Ali gibi kanadının altına alan bir güzel adam. Tıbbın tek bir kanunu olduğuna, onun da hasta olduğuna inanan, idealist bir başhekim.

Murat Aygen Kimdir?

Murat Aygen, 29 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır‘da doğmuştur. Asıl adı Murat Ağlatçı’dır. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji, 1998 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal- Tiyatro Oyunculuğu, 2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera Yüksek Lisans bölümlerinde eğitim aldı.

1985 yılından beri reklam sektöründe oyuncu, metin yazarı, sanat yönetmeni, süpervizör, yardımcı yönetmen, dublaj sanatçısı, 1998 yılından beri sinema ve televizyon sektöründe oyuncu olarak çalışmaktadır.Rol aldığı bazı sinema ve dizi projeleri; Av Mevsimi, Ankara Ekspresi, Kül ve Ateş,Bodrum Masalı, Maral, Medcezir.

Karakter: Tanju



40'larında, cerrahi şefi, genel cerrah, tavrı rahat ama hak ettiği saygıyı görmediğine inanıyor. Türkiye’nin en başarılı genel cerrahlarından biri. Müşterileri hep nüfuzlu, güçlü adamlar veya onların eşleridir; Tanju’nun yükseklerde çok dostu vardır. Ama o hala Adil Hoca’nın gelip onu tebrik etmesini bekler. Bu yüzden de Başhekim olmak ve Adil Hoca’nın yerini almak istiyor. Aslında Tanju, sadece ama sadece, Adil Hoca’nın saygısını istiyor.

Özge Özder Kimdir?

1978 yılında Ankara’da dünyaya gelen Özge Özder, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü derece ile kazanmış ve Hacettepe’de lisans ve yüksek lisans eğitimlerini tamamlamıştır. Televizyon ekranlarında ilk kez 1993 yılında Ferhunde Hanımlar dizisiyle boy gösteren güzel oyuncu, sonrasında ise Dadı, İyi Aile Robotu, Çifte Bela gibi unutulmayan yapımların kadrosunda yer almıştır. Ekranlardan hiçbir zaman uzak kalmayan Özder, Uy Başuma Gelenler, Estağfurullah Yokuşu, Hayat A.Ş. ve Aşkın Mucizeleri gibi çeşitli projelerde üstlendiği rollerle seyircinin dikkatini çekmiştir. Başrolleri Özcan Deniz ve Naz Elmas gibi isimlerle paylaştığı Haziran Gecesi’nde ise seyirciden büyük beğeni toplamıştır. Sonrasında Emret Komutanım, İyi ki Varsın ve Ömre Bedel gibi başarılı yapımlarda yer almış, Dudaktan Kalbe’de hayat verdiği Cavidan Meriçoğlu rolüyle ise adından çokça bahsettirmiştir. 2010’lu yıllarda da ekranın vazgeçilmez yüzlerinde olan Özge Özder, Umutsuz Ev Kadınları’nda başrolleri Bennu Yıldırımlar ve Songül Öden gibi isimlerle paylaşmış, sonrasında ise Kehribar, Umuda Kelepçe Vurulmaz, Rüya ve Kocaman Ailem dizilerinde rol almıştır.

İlk beyaz perde deneyimi 2006 yılında Ömer Faruk Sorak’ın yönettiği Sınav filmindeki Candan karakteri olan başarılı oyuncu, 2007 yılında Sıfır Dediğimde ve 2008 yılında Başka Semtin Çocukları isimli yapımlarda yer almıştır. 2011 yılında ise Türkan Saylan’ın hayatını anlatan Türkan filminde hayat verdiği Zeynep karakteriyle beyaz perdenin de vazgeçilmez yüzlerinden biri olduğunu seyirciye bir kez daha göstermiştir. 2019 yapımı Konuşan Hayvanlar isimli çocuk filminde ise Bana Göz Kulak Ol Derneği yararına konuk oyuncu olarak rol almıştır.

Yeni sezonun en güçlü yapımlarından Mucize Doktor isimli dizide canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle ise yeniden televizyon ekranlarında boy gösterecektir.

Karakter: Kıvılcım



30’ların sonunda. Hastanenin müdür yardımcısı ve Beliz’in üvey annesidir. Beliz’in kullanmadığı bütün o silahları; güzelliği, mevkisini, zekasını hiç çekinmeden kullanır... Bedeli, günahı ne olursa olsun, Kıvılcım muhakkak istediğini alır. En büyük amacı ise Beliz'den kurtulup hastanenin başına geçmektir.