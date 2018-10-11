İşte karşınızda iki kahraman!
Kanal D'nin iddialı dizisi 'Muhteşem İkili' izleyici ile buluşmak için gün sayıyor... Dizide İbrahim Çelikkol ile Kerem Bürsin iki gözü kara polisi canlandırıyor...
Mermiye kafa göz dalan Barca (İbrahim Çelikkol)
Muhteşem İkili’de Anadolu Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan ve herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca'yı (Barca) İbrahim Çelikkol canlandırıyor!
Karşınızda MKC (Kerem Bürsin)
Muhteşem İkili’de zekası ile en zor operasyonları bile başarı ile yöneten MKC’yi (Mustafa Kerim Can) Kerem Bürsin canlandırıyor!
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