Haber Giriş: 30.12.2019 - 08:02,
İşte Eser Yenenler’e en çok benzeyen
Programa, 1 Ocak’da vizyona girecek “Baba Parası” filminin oyuncuları Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin konuk oldu.
Programda, sezon başından itibaren devam eden ‘Eser Sizsiniz Türkiye’ yarışmasının finali de yapıldı. Eser Yenenler’e benzeyen 5 finalist, Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural’dan kurulu jüri karşısına çıktı. Yarışmayı İzmit’ten katılan Emirhan Ülkü kazandı.
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