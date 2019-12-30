MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon Haberleriİşte Eser Yenenler’e en çok benzeyen
GeriTelevizyon İşte Eser Yenenler’e en çok benzeyen
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 30.12.2019 - 08:02,Son Güncelleme:/

İşte Eser Yenenler’e en çok benzeyen

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İşte Eser Yenenler’e en çok benzeyen

Programa, 1 Ocak’da vizyona girecek “Baba Parası” filminin oyuncuları Murat Cemcir, Ahmet Kural ve Yağmur Tanrısevsin konuk oldu.

Programda, sezon başından itibaren devam eden ‘Eser Sizsiniz Türkiye’ yarışmasının finali de yapıldı. Eser Yenenler’e benzeyen 5 finalist, Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin ve Ahmet Kural’dan kurulu jüri karşısına çıktı. Yarışmayı İzmit’ten katılan Emirhan Ülkü kazandı.

İşte Eser Yenenler’e en çok benzeyen

İşte Eser Yenenler’e en çok benzeyen


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle