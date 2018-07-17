İşte Çarkıfelek'in bu akşamki konukları!
Kanal D’nin sunuculuğunu Emre Karayel’in üstlendiği, Emel Özkızıltaş’ın da yardımcı sunucu olarak ona eşlik ettiği fenomen yarışma programı “Çarkıfelek” yeni bölümüyle bu akşam ekrana geliyor. Programın ekrana gelecek olan 15.bölümünde çocuk yarışmacıların yanı sıra Ömer Kaya, Banu Teker ve Batuhan Gündüz yarışacak.
Konukların, eğlencenin ve müziğin hiç bitmediği “Çarkıfelek” e bu akşam sevilen şarkıcı Aydilge konuk oluyor.
Çarkıfelek’te en yüksek puanı kim toplayacak? Kimler kredi kartı borcunu sıfırlayacak? Çarşıdan en çok alışverişi kim yapacak? 0 km otomobili kazanma şansını kim yakalayacak? Hepsinin cevabı bu akşam Kanal D'de...
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