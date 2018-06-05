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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
05.06.2018 - 10:42, Son Güncelleme:

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanıyla sezon finali haberi geldi

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İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanıyla sezon finali haberi geldi

İstanbullu Gelin dizisinin sezon finali fragmanı yayınlandı. İkinci sezonuna ara vermeye hazırlanan İstanbullu Gelin, olaylı bir bölümle sezon finali yapacak gibi görünüyor. Yeni bölümde Fikret’in cezaevine girme ihtimali Boranlar’ı alt üst ediyor. Son yaşanılanlar ardından yaşadığı üzüntüye dayanamayan Süreyya’nın bir kez daha düşüş tehlikesi yaşadığı görülüyor. İşte İstanbullu Gelin sezon finalinden ilk kareler!

İstanbullu Gelin 53. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu, sezon finali haberi geldi. 8 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan İstanbullu Gelin sezon finali bölümünde Boranlar, arka arkaya büyük krizler yaşıyor. Annesinin ölümünden sonra gözü iyice kararan Adem, planını devreye sokuyor. Fikret Boranjet’i uyuşturucu kaçakçılığı için kullandığı gerekçesiyle önce gözaltına alınıyor, ardından mahkemeye çıkartılıyor. İlk bebeğini kaybetmenin acısını uzun bir süre üzerinden atamayan Süreyya, ikinci kez düşük tehlikesiyle karşı karşıya geliyor.

SEZON FİNALİ FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burcu’nun nikah masasındaki cevabı herkesi etkilerken Esma ve Garip’te büyük bir kırılmaya neden olur. Osman yaşadıklarından kendini suçlamaktadır fakat Faruk durumu kendi özelinde değerlendirince Süreyya ile çatışmaya girer. Faruk ve Süreyya’yı bir araya getirme kararı alan Senem ve Akif’i günün sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir. Tüm bu kaostan yararlanmak için adımlarını atan Adem en beklemediği yerden derin bir yara alır. Boranlar için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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