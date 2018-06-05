İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanıyla sezon finali haberi geldi
İstanbullu Gelin dizisinin sezon finali fragmanı yayınlandı. İkinci sezonuna ara vermeye hazırlanan İstanbullu Gelin, olaylı bir bölümle sezon finali yapacak gibi görünüyor. Yeni bölümde Fikret’in cezaevine girme ihtimali Boranlar’ı alt üst ediyor. Son yaşanılanlar ardından yaşadığı üzüntüye dayanamayan Süreyya’nın bir kez daha düşüş tehlikesi yaşadığı görülüyor. İşte İstanbullu Gelin sezon finalinden ilk kareler!
İstanbullu Gelin 53. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu, sezon finali haberi geldi. 8 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan İstanbullu Gelin sezon finali bölümünde Boranlar, arka arkaya büyük krizler yaşıyor. Annesinin ölümünden sonra gözü iyice kararan Adem, planını devreye sokuyor. Fikret Boranjet’i uyuşturucu kaçakçılığı için kullandığı gerekçesiyle önce gözaltına alınıyor, ardından mahkemeye çıkartılıyor. İlk bebeğini kaybetmenin acısını uzun bir süre üzerinden atamayan Süreyya, ikinci kez düşük tehlikesiyle karşı karşıya geliyor.
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Burcu’nun nikah masasındaki cevabı herkesi etkilerken Esma ve Garip’te büyük bir kırılmaya neden olur. Osman yaşadıklarından kendini suçlamaktadır fakat Faruk durumu kendi özelinde değerlendirince Süreyya ile çatışmaya girer. Faruk ve Süreyya’yı bir araya getirme kararı alan Senem ve Akif’i günün sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir. Tüm bu kaostan yararlanmak için adımlarını atan Adem en beklemediği yerden derin bir yara alır. Boranlar için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
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