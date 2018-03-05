İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanından önce ilk sahne geldi

İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölümü için geri sayım sürerken ilk sahne videosu paylaşıldı. Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver’in paylaştığı İstanbullu Gelin’in 2 Mart tarihli bölümünde Boran Konağı yine kötü sürprizlerle sarsıldı. Fikret’in doğum gününü Esra’nın yanında geçirmesi İpek için bardağı taşıran son damla oldu. Boşanma kararı alan Dilara ise Adem’in gönderdiği hukuki belge ile bir kez daha yıkıldı. Final sahnesine ise ailelerin baskılarından sıkılan Murat ve Bade’nin gizlice nikah masasına oturması damga vurdu. Bu gelişmenin ardından İstanbullu Gelin yeni bölümünden ilk sahne paylaşıldı.



Dört dakikayı aşan İstanbullu Gelin ilk sahne fragmanında Esma Sultan, Garip Bey’e içini döküyor. Oğullarının kendisine olan tepkisinden sonra bir seçim yapmak zorunda kalan Esma Sultan, Garip’ten ayrılmaya karar veriyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süreyya ve Faruk beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile mutluluk içerisindedir. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçirmektedir. Bu sebeple Faruk ve Süreyya hamilelik haberini bir süre saklama kararı alırlar. Murat ve Bade’nin evlenme kararı ise konakta büyük tepki yaratır. Adem sürekli sevgisini sorguladığı Dilara’ya boşanma davası açmaya karar verir. İpek ise Fikret’ten boşanmamak için oyunlarına devam etmektedir. Fikret’in doğum günü için aileye bir sürpriz hazırlar. Asıl sürpriz ise Murat ve Bade’den gelecektir.