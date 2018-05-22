İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında ipler kopuyor
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İki sezondur ekranlarda olan İstanbullu Geli bu hafta 51. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Gözde ile yüzleşen Süreyya ve bir kez daha zor bir sınav vermek zorunda kalan Faruk arasında ipler kopma noktasına gelecek. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı ve son gelişmeleri hatırlamak isteyenler için kısa bir özet!
Olaylı son gelişmeler ardından merakla beklenen İstanbullu Gelin’in 51. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşılan yeni bölüm fragmanında hamile olan Süreyya’nın perişan hali ön plana çıkıyor. 18 Mayıs tarihli bölümde Süreyya’nın kendisini terk ettiği 2 aylık süreçte günü birlik bir beraberlik yaşayan Faruk, kötü bir sürpriz yaşamıştı. Gözde ve Faruk’un geçmişini öğren Süreyya, finalde ekran karşıdakileri şaşırtan bir hamle yapmıştı. Gözde- Süreyya yüzleşmesini merak edenler için ilk ipucu İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanıyla geldi.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Fikret’in konağa getirdiği konuk herkeste merak yaratırken, Adem planı işlediği için memnundu. Düğün için gelen Siren’in verdiği haber hem Garip hem de Boranlar için büyük sürpriz oldu. Senem’in Akif’ten şüphelenmesiyle girdiği macera ise Faruk ve Süreyya için bambaşka bir yüzleşmenin habercisiydi.
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