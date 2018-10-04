İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında büyük sır
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 5 Ekim tarihli gelişmelere dair ipuçları veren İstanbullu Gelin 56. bölüm fragmanına Esma ve Ülfet’in büyük yüzleşme sahnesi damga vurdu. Öte yandan Ülfet’in sözleri kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Faruk’un babası kim, Garip mi? İşte İstanbullu Gelin yeni bölümünden ilk görüntüler…
İstanbullu Gelin üçüncü sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonda Meral Çetinkaya, Ahsen Eroğlu ve Nihal Yalçın’ı bünyesine dahil eden İstanbullu Gelin bu hafta 56. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüm detaylarını merak eden izleyiciler, ilk tüyoları fragmanla edindi.
Faruk’un Adem yüzünden karakola alınması Fikret ve Faruk’u karşı karşıya getirirken, Süreyya ve Esma arasında da gerilime neden olur.
Dilara, Adem’i durdurmak için onunla konuşmayı kabul eder. Bu konuşma ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Ülfet, hiçbir fırsatı kaçırmayarak ataklarına devam eder, sırada Süreyya vardır. Esma, Ülfet’in oyunları karşısında daha fazla sessizliğini koruyamaz. Esma ve Ülfet yüzleşmesi, Fikret’in kırılma noktası olac
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