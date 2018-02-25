İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölüm finalinde büyük sürpriz

İstanbullu Gelin dizisinin 16 Şubat Cuma akşamı yayınlanan son bölümünde hüzünlü sahneler ön plana çıktı. Begüm’ün vefat haberi Boran Konağı’ndaki herkesi derinden etkiledi. En zor anları ise Süreyya yaşadı. Emir ile bağı derinden etkilenen Süreyya, İstanbullu Gelin son bölümünde eline geçen fotoğraflarla bir şok daha yaşadı. Takip ettirildiğini İpek sayesinde öğrenen Süreyya, Esma Sultan ile yaşadığı sert yüzleşme ardından bayıldı ancak bu gelişme onca acıya rağmen güzel bir haberin ortaya çıkmasını sağladı. Finalde bir bebekleri olacağını öğrenen Faruk ve Süreyya son yaşananlar ardından buruk bir sevinç yaşadı. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Süreyya’yı zor günler bekliyor! Begüm’ün ölümünün ardından artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Emir’in yaşadığı acı Süreyya ile olan bağını da derinden etkiler. Süreyya zorlu bir dönemin başlangıcındadır. Can, Begüm’ün acısıyla mücadelede zorlanırken öfkeyle Faruk’a karşı harekete geçer. İpek, beklediği alakayı Esma’dan göremeyince iyice hırçınlaşır. Esma, tüm yaşananlarla güçlü durmaya çalışırken, Siren ortamı boş bırakmamaktadır. Her şeyin geçeceğine dair aileyle konuşma yapan Esma’nın sözü ise acı bir çığlıkla kesilecektir.