İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adem ölecek mi?

İstanbullu Gelin son bölüm olayları hafızalardaki yerini korurken yeni fragman sorgulamaları başladı. 16 Mart Cuma akşamı yayınlanan İstanbullu Gelin son bölümünde yaşadığı üzüntüye dayanamayan Garip, kalp krizi geçirdi. . İpek ve Fikret arasındaki ilişki Erhan’ın gelişi ile başka bir krize dönüştü. İstanbullu Gelin son bölüm finaline ise babasıyla ilgili gerçeği öğrenen Adem ve cezaevinde olan Reyhan’ın yüzleşmesi damga vurdu. Annesi tarafından sırtından hançerlendiğini düşünen Adem, finalde korkunç bir girişimde bulundu. Cezaevinden hışımla çıkan Adem, içerisinde bulunduğu aracı duvara sürdü. Peki Adem ölecek mi? Bu sorunun yanıtı önümüzdeki hafta netleşecek. Peki yeni bölümde neler olacak?



İstanbullu Gelin 42. Bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Adem, annesinin ondan yıllardır sakladığı sırrın buhranı içerisindedir. Bu gerçeği hazmetmesi kolay olmayacaktır. Garip geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılır, bu durum Esma ile Garip’in ilişkisini Süreyya ve Faruk’un sorgulamasına neden olacaktır. Akif ve Senem nikaha hazırdır, Süreyya’nın hazırladığı bekarlığa vedada ise beklenmeyen olaylar yaşanacaktır. İpek ve Fikret arasındaki ilişki Erhan’ın gelişi ile başka bir krize dönüşür. Adem’in Reyhan ile yüzleşmesi kendisi ile ilgili bir çok şeyi sorgulamasına ve bir karar almasına neden olacaktır.