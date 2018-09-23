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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
23.09.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin dizisinin 54. bölümü ardından gözler yeni fragmana çevrildi. Ekran macerasına olaylı bir giriş yapan İstanbullu Gelin'in üçüncü sezon ilk bölümünde sürprizlerin ardı arkası kesilmedi. Geçmiş ve şimdiyi iç içe işlemeye başlayan dizinin son bölüm finalinde Esma Sultan ve Ülfet’in yüzleşmesi damga vurdu. Peki, İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin dizisi 21 Eylül Cuma günü üçüncü sezonun açılışını yaptı. Yeni sezonda bünyesine yeni isimleri dahil eden İstanbullu Gelin’in yeni sezon ilk bölümüne Süreyya ve Faruk’un kızları Yaz’ın sözleri damga vurdu. Finalde ise Esma- Ülfet’in yüzleşmesi ekrana kilitledi. Şimdi ise gözler yeni bölümde. Peki, İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünün hemen ardından yeni fragman araştırmaları başladı. Yaz’ın Süreyya’ya yönelik akıl almaz suçlamasıyla başlayan İstanbullu Gelin’in 54. bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler vardı. Her şeylerini kaybeden Boranlar, varlığını unuttukları halalarıyla tanışmak zorunda kaldı. Boranlar’ı yeni bir dönemin beklediği sinyalini veren son bölüm finaline ise Ülfet Kavaklı ve Adem’in ortaklığı damga vurdu. 

İstanbullu Gelin 55.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizin detayında yer alacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çöküş içinde olan Boranlar’da sular durulmuyor. Faruk, aileyi bir arada tutma mücadelesi verirken, Süreyya hem Faruk’a hem kızına hem de tüm sevdiklerine yetebilmek için güçlü durmaya çalışmaktadır. Adem, Dilara’ya ulaşamamanın öfkesini çıkartacak yer ararken, Fikret vicdan muhasebesiyle git gide karanlığa çekilmektedir. Akif’ten gelen sürpriz bir haber tüm aileyi harekete geçirir. Boranlar yeni bir dönemin başladığının farkında olmadan umuda tutunmaktadır, Esma hariç… Esma için geçmişten gelen bu sürpriz büyük bir yüzleşmeyi beraberinde getirmektedir

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