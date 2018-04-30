İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı olaylı son gelişmelerin hemen ardından gündeme geldi. Faruk ve Süreyya arasındaki gerildiği İstanbullu Gelin son bölümünde evin küçük oğlu Murat ve Bade’nin yurt dışına yerleşme kararı aldı, finale ise Faruk’un Adem’e yaptığı itiraf damga vurdu. Bu sürpriz gelişmenin ardından neler yaşanacağını merak eden izleyiciler fragmanla ipucu bekliyor. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin dizisinin son bölümünden bu yana yeni fragman araştırması yapıyor. 27 Nisan Cuma tarihli İstanbullu Gelin 47. bölümünde Adem’e kurulan tuzağı öğrenen Süreyya, Faruk’un karanlık bir yüzü olduğu düşüncesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Zaten bir suçluluk duygusu olan Faruk, Süreyya ve Dilara’nın sözleri ardından önemli bir karar aldı ve Adem’le konuşmaya karar verdi. Murat ve Bade’nin vedasıyla büyük şaşkınlık yaşayan İstanbullu Gelin takipçileri, finalde ise Faruk’un itirafına tanık oldu. Faruk’un “sana tuzak kurdum” itirafı son bölüm finaline damga vurdu. Peki Faruk, kendisini affettirebilecek mi? Annesiyle birlikte konağa yerleşme kararı alan Adem, bu itirafından ardından ne yapacak? Tüm bu soru işaretleri ve daha fazlası İstanbullu Gelin 48. bölümünde yanıt bulacak.
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Faruk’un, Adem’i köşeye sıkıştırmak için yaptığı plan Süreyya’da büyük hayal kırıklığı yaratır. Süreyya kocasına karşı olan güvenini sorgularken Dilara ile olan dostluğunu tekrar tehlikeye sokmak istemez. İpek yarattığı tablonun keyfini çıkarmaktadır. Murat’ın ani yurt dışına taşınma kararı ise konağa bomba gibi düşer. Adem, Boranları yıkmak için adımlarını atmaya başlar. Faruk’un ise önemli
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