İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin yeni fragmanı olaylı son bölüm gelişmelerinin hemen ardından başladı. Osman ve Burcu’nun konuşmasına tanık olan Faruk’un tepkisinin damga vurduğu İstanbullu Gelin son bölüm finalinde Fikret ve Faruk bir kez daha karşı karşıya geldi. Boran Konağı’ndaki yeni olayları merak eden izleyiciler fragmanı sorguluyor. Peki İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
İstanbullu Gelin dizisi sürprizlerle dolu bir bölümü daha geride bıraktı. 23 Mart tarihli İstanbullu Gelin 42. bölümünde Senem ve Akif düğünü bir dizi kötü sürprizi beraberinde getirdi. Osman- Burcu konuşmasına tanık olan Faruk, duyduklarının ağırlığıyla sarsılırken; Adem’in intiharı herkesi derinden etkiledi. Finalde Süreyya, Emir ile arasındaki gerginliğin bitmesinin mutluluğunu yaşadı, Faruk ise bir kez daha Fikret ile karşı karşıya geldi.
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabillirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Adem’in intiharı ve ardındaki gerçek Süreyya ve Dilara arasında gerilim yaratırken büyük kırılma Boranlar arasında yaşanır. Mektubun Faruk, Esma ve Süreyya arasında sır olarak saklanmış olması diğerlerinin tepkisine neden olur. Fikret için ise artık dengeler tamamen değişmiştir. Osman ve Burcu’nun konuşmasına istemeden şahit olan Faruk duyduklarından dolayı büyük hayal kırıklığı içerisindedir. İki kardeş arasında yüzleşme kaçınılmazdır. Süreyya ise Dilara ile olan kırgınlığın büyük üzüntüsünü yaşarken Emir’le ilgili beklenmedik bir gelişme gerçekleşecektir.
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