İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı - Adem öldü mü?

İstanbullu Gelin’in son bölümünün hemen ardından yeni fragman araştırılıyordu. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Özellikle içerisinde bulunduğu aracı duvara süren Adem’in yaşayıp yaşamadığı merak konusu. İstanbullu Gelin dizisinin 16 Mart tarihli 41. bölümünde Fikret’in kendisine verdiği mektubu okuyan Adem, hayatının şokunu yaşadı. Uğruna herkesi karşısına aldığı, hayatımın kadını dediği annesinin kendisini sırtından bıçakladığını düşünen Adem, zor bir yüzleşme yaşadı. Anne- oğulun sert yüzleşmesi ise beklenmedik bir şekilde bitti. Cezaevinden hışımla çıkan Adem, aracını duvara sürerek adeta intihar etti. Peki, yeni bölümde neler olacak? Adem ölecek mi? Garip ve Esma Sultan arasında neler olacak? İşte fragman.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Adem, annesinin ondan yıllardır sakladığı sırrın buhranı içerisindeydi. Bu gerçeği hazmetmesi kolay olmadı. Garip geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı, bu durum Esma ile Garip’in ilişkisini Süreyya ve Faruk’un sorgulamasına neden oldu. Akif ve Senem nikaha hazırdı, Süreyya’nın hazırladığı bekarlığa vedada ise beklenmeyen olaylar yaşandı. İpek ve Fikret arasındaki ilişki Erhan’ın gelişi ile başka bir krize dönüştü. Adem’in Reyhan ile yüzleşmesi kendisi ile ilgili bir çok şeyi sorgulamasına ve bir karar almasına neden oldu.