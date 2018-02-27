İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı: İpek konağı terk ediyor

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı, ilk ipuçları geldi. 23 Şubat tarihli bölümde Begüm vefatı ardından zor günler geçiren Süreyya ve Faruk, finalde sürpriz bir haber aldılar. Her şeye rağmen aşklarına sahip çıkmayı başaran Süreyya ile Faruk, İstanbullu Gelin 39. Bölümünde adeta mutluluktan sarhoş oluyor. Bir bebekleri olacağını öğrenen çift bir süreliğine bu haberi saklamaya karar veriyor. Peki Boran Konağı’nda başka neler olacak? İşte yeni görüntüler ve son bölümü kaçıranlar için kısa bir özet!





Üç haftalık hamile olduğunu öğrenen Süreyya, bu haberi bir süre konaktan saklamaya karar verir. Son yaşananlar ardından boşanma kararı alan Dilara ise boşanmak için hareket geçer. Boran Konağı’ndaki aile yemeği ise yeni bir olayla çalkalanır. Fikret’in doğum gününü Esra’nın yanında geçirdiğini öğrenen Fikret, kızını da alarak konağı terk eder.