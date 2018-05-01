İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı: Faruk'un hesabını görme zamanı
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 4 Mayıs Cuma akşamı yayınlanacak olan bölüme dair önemli ipuçları veren İstanbullu Gelin 48. bölüm fragmanına Adem’in ‘Faruk Boran’ın hesabını görmenin zamanı geldi.’
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala izleyicilerle paylaşıldı. Faruk ve Süreyya arasındaki gerildiği İstanbullu Gelin son bölümünde evin küçük oğlu Murat ve Bade’nin yurt dışına yerleşme kararı aldı, finale ise Faruk’un Adem’e yaptığı itiraf damga vurdu. Bu sürpriz gelişmenin ardından neler yaşanacağını merak eden izleyiciler fragmanla ipucu bekliyordu. Yeni bölümde Süreyya, Murat ve Bade’nin ayrılığı sonrasında konaktan ayrılma kararını bir kez daha gözden geçiriyor. Adem'in yapacaklarından korkan Esma Sultan, Dilara'ya uyarıda bulunuyor. Geçmişin peşine düştüğü için büyük bir pişmanlık duyan Faruk, her ne kadar geri adım atsa da Adem, önce şirketten ayrılma kararı alıyor, ardından planını devreye sokuyor. İşte tüm bu gelişmeleri ve detayları gözler önüne seren İstanbullu Gelin 48. bölüm fragmanı!
İSTANBULLU GELİN YENİ FRAGMANI İÇİN TIKLAYIN
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Faruk’un, Adem’i köşeye sıkıştırmak için yaptığı plan Süreyya’da büyük hayal kırıklığı yaratır. Süreyya kocasına karşı olan güvenini sorgularken Dilara ile olan dostluğunu tekrar tehlikeye sokmak istemez. İpek yarattığı tablonun keyfini çıkarmaktadır. Murat’ın ani yurt dışına taşınma kararı ise konağa bomba gibi düşer. Adem, Boranları yıkmak için adımlarını atmaya başlar. Faruk’un ise önemli
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