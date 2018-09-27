İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanında Süreyya ve Faruk geriliyor
İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlandı. Boranlar’ın yeni bir hayata entegre olmaya çalıştığını gözler önüne seren İstanbullu Gelin 55. bölüm 2. fragmanına Galip’in ‘geç, hiçten iyidir’ sözleri damga vurdu. Peki, yeni bölümde başka neler olacak?
İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları izleyicileriyle buluştu. Üçüncü sezonda kadrosunda ve konusunda değişikliklere giden İstanbullu Gelin’in 28 Eylül tarihli 55. bölümünde şaşırtıcı gelişmeler var. Boranlar, İstanbul’daki yeni hayatlarına adım atıyorlar. Bu durum tüm ailede olduğu gibi Ülfet için de farklı bir hayatın başlangıcı olacak gibi görülüyor. İşte, yepyeni bir dönemin sinyallerini veren İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları…
Süreyya özlem duyduğu arkadaşı Dilara’ya İstanbul’da kavuşur fakat bu kavuşma Ülfet’in varlığı nedeniyle Boranlar’a sorun olarak dönecektir. İpek ise eski hayatının özlemini Nişantaşı’nda fazlasıyla hissetmeye başlar. Fevri bir davranışı ise Esma’yı Ülfet karşısında yerin dibine sokacaktır.
Fikret içindeki Adem öfkesi ile mücadele etmenin yollarını ararken Adem de boş durmamaktadır. Adem, Ülfet ile yaptığı bir konuşma sonrasında Faruk Boran’ı zor duruma sokacak bir adım atar.
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