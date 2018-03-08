İstanbullu Gelin yeni bölüm 2. fragmanında mektup Adem’in elinde

İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu, ilk ipuçları geldi. 9 Mart tarihli İstanbullu Gelin 40. bölümünde Murat ve Bade’nin yıldırım nikahı konakta deprem yaratıyor. Annesinin ölümünün ardından Süreyya’yı suçlayan Emir ise herkesi üzecek bir karar alıyor. Öte yandan Fikret’in eline geçen mektubu Adem’e göndermesi yepyeni bir krize neden oluyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları!





Murat ve Bade’nin yıldırım nikahı konakta deprem yaratır. Esma ve Garip’in hala görüşüyor olması hem yeni evli çiftte hem diğerlerinde gerilime neden olur. Begüm’ün acısıyla daha da hırslanan Can, Faruk’un peşindedir. Adem ve Dilara’nın boşanma kararını dahi Faruk üzerinden yürütmektedir. Süreyya’nın hamile olduğunu öğrenen Emir, herkesi üzecek bir karar alır. Fikret’in mektupları bulması ise tüm dengeleri alt üst edecektir.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Süreyya ve Faruk beklenmedik anda gelen hamilelik haberi ile mutluluk içerisindedir. Emir annesini kaybetmeyi kabullenemediği için zorlu bir süreç geçirmektedir. Bu sebeple Faruk ve Süreyya hamilelik haberini bir süre saklama kararı alırlar. Murat ve Bade’nin evlenme kararı ise konakta büyük tepki yaratır. Adem sürekli sevgisini sorguladığı Dilara’ya boşanma davası açmaya karar verir. İpek ise Fikret’ten boşanmamak için oyunlarına devam etmektedir. Fikret’in doğum günü için aileye bir sürpriz hazırlar. Asıl sürpriz ise Murat ve Bade’den gelecektir.