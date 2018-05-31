İstanbullu Gelin 52. bölüm 2. fragmanında bebek göründü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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31.05.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

İstanbullu Gelin 52. bölüm 2. fragmanında bebek göründü

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İstanbullu Gelin 52. bölüm 2. fragmanında bebek göründü

İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Burcu- Osman düğünündeki skandalın etkisinin süreceği İstanbullu Gelin 52. bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler var. Senem ve Akif'in bebekleri beklenmedik bir anda dünyaya geliyor. Adem'e gelen telefon ise yine çalkantılı günlerin sinyalini veriyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm detayları!

İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. Bu akşam yayınlanacak olan İstanbullu Gelin 52. bölümüne dair ipuçları veren fragmana doğum anı damga vurdu. Yeni bölümde Faruk ve Süreyya’yı bir araya getirmek için çabalayan Senem, bebeğini kucağını alıyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları ve özeti!

Geçtiğimiz hafta Burcu ve Osman’ın düğününde yaşanan krizle final yapan İstanbullu Gelin’in 52. bölümünde Boranlar’ı yeni sürprizler bekliyor. Nikah masasından “hayır” cevabıyla ayrılan Burcu’nun ardından başta Osman olmak üzere herkes alt üst oluyor. Tüm bu olanları kendi lehinde çevirmeye çalışan Adem ise aldığı telefonla sarsılıyor. 

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burcu’nun nikah masasındaki cevabı herkesi etkilerken Esma ve Garip’te büyük bir kırılmaya neden olur. Osman yaşadıklarından kendini suçlamaktadır fakat Faruk durumu kendi özelinde değerlendirince Süreyya ile çatışmaya girer. Faruk ve Süreyya’yı bir araya getirme kararı alan Senem ve Akif’i günün sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir. Tüm bu kaostan yararlanmak için adımlarını atan Adem en beklemediği yerden derin bir yara alır. Boranlar için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

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