İstanbullu Gelin 52. bölüm 2. fragmanında bebek göründü
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Burcu- Osman düğünündeki skandalın etkisinin süreceği İstanbullu Gelin 52. bölümünde sürprizlerle dolu gelişmeler var. Senem ve Akif'in bebekleri beklenmedik bir anda dünyaya geliyor. Adem'e gelen telefon ise yine çalkantılı günlerin sinyalini veriyor. İşte İstanbullu Gelin yeni bölüm detayları!
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. Bu akşam yayınlanacak olan İstanbullu Gelin 52. bölümüne dair ipuçları veren fragmana doğum anı damga vurdu. Yeni bölümde Faruk ve Süreyya’yı bir araya getirmek için çabalayan Senem, bebeğini kucağını alıyor. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanları ve özeti!
Geçtiğimiz hafta Burcu ve Osman’ın düğününde yaşanan krizle final yapan İstanbullu Gelin’in 52. bölümünde Boranlar’ı yeni sürprizler bekliyor. Nikah masasından “hayır” cevabıyla ayrılan Burcu’nun ardından başta Osman olmak üzere herkes alt üst oluyor. Tüm bu olanları kendi lehinde çevirmeye çalışan Adem ise aldığı telefonla sarsılıyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Burcu’nun nikah masasındaki cevabı herkesi etkilerken Esma ve Garip’te büyük bir kırılmaya neden olur. Osman yaşadıklarından kendini suçlamaktadır fakat Faruk durumu kendi özelinde değerlendirince Süreyya ile çatışmaya girer. Faruk ve Süreyya’yı bir araya getirme kararı alan Senem ve Akif’i günün sonunda büyük bir sürpriz beklemektedir. Tüm bu kaostan yararlanmak için adımlarını atan Adem en beklemediği yerden derin bir yara alır. Boranlar için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
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